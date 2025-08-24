Mindenkit megelőzött Tata: így lett világelső az acetilénlámpáival a vizek városa

128 évvel ezelőtt, 1897 nyarán Tata acetilénlámpa-fényei először gyúltak ki, de ez nem csak a vizek városában volt nagy esemény. Ez ugyanis világszinten is első alkalomnak számított. A történelmi pillanat nemcsak a város hírnevét öregbítette, hanem technológiai mérföldkő is lett a közvilágítás fejlődésében. A fényár Ferenc József és II. Vilmos császár látogatásához kapcsolódott, amelyre Tata különleges módon készült.

Tata acetilénlámpa – 1897-ben itt gyúlt ki először a világon az utcai gázvilágítás

Forrás: hirado.hu

A tata acetilénlámpa történelmet írt, így lett világelső a város

Tata acetilénlámpa-története 1897. július 24-én kezdődött, amikor este fél kilenckor először gyúltak fel az utcai acetiléngáz-lámpák. A város Ferenc József és II. Vilmos császár tiszteletére borult fényárba. Az új világítás olyan erős és tiszta fényt adott, amely messze felülmúlta a korábbi technológiákat.

Az acetilén fénye meghódította a várost

A kiépítés gyors ütemben zajlott: a gázfejlesztő telep, a csőhálózat és a lámpák néhány hét alatt elkészültek. A látvány lenyűgözte a helyieket és a császári vendégeket egyaránt, akik egyébként nagyszabású hadgyakorlatra érkeztek a városba. A korabeli sajtó szerint a város fényessége vetekedett a nappali világossággal.

Mi az az acetilén? Az acetilén egy színtelen, levegőnél könnyebb gáz, amely erősen éghető, és fényes, erős lánggal ég. Felfedezése a 19. század közepére nyúlik vissza, ipari jelentősége pedig hamar megnőtt: az egyik legfontosabb hegesztő- és világítógáz lett. A tata acetilénlámpa történetében is kulcsszerepet játszott, hiszen ezzel a gázzal működtek a világ első utcai acetiléngáz-lámpái 1897-ben. Az acetilén előnye az volt, hogy sokkal erősebb fényt adott, mint a korábbi világítási módszerek, ezért Tata neve örökre összeforrt a modern közvilágítás kezdeteivel.

