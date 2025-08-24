augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

10°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tata fényűző újdonsága

1 órája

Mindenkit megelőzött Tata: így lett világelső az acetilénlámpáival a vizek városa

Címkék#acetilénlámpa#innováció#közvilágítás#Tata

Fontos történelmi mérföldkő kötődik Tatához a közvilágítás fejlődésében. Tata acetilénlámpa-fényeit ugyanis 1897-ben kapcsolták fel először, Ferenc József és II. Vilmos császár látogatása idején. Ez volt az első alkalom, hogy a világon utcai acetiléngáz-lámpák világítottak.

Sabjanics-Somlai Petra

128 évvel ezelőtt, 1897 nyarán Tata acetilénlámpa-fényei először gyúltak ki, de ez nem csak a vizek városában volt nagy esemény. Ez ugyanis világszinten is első alkalomnak számított.  A történelmi pillanat nemcsak a város hírnevét öregbítette, hanem technológiai mérföldkő is lett a közvilágítás fejlődésében. A fényár Ferenc József és II. Vilmos császár látogatásához kapcsolódott, amelyre Tata különleges módon készült.

Tata acetilénlámpa – 125 éve itt világított először a világon
Tata acetilénlámpa – 1897-ben itt gyúlt ki először a világon az utcai gázvilágítás
Forrás: hirado.hu

A tata acetilénlámpa történelmet írt, így lett világelső a város

Tata acetilénlámpa-története 1897. július 24-én kezdődött, amikor este fél kilenckor először gyúltak fel az utcai acetiléngáz-lámpák. A város Ferenc József és II. Vilmos császár tiszteletére borult fényárba. Az új világítás olyan erős és tiszta fényt adott, amely messze felülmúlta a korábbi technológiákat.

Az acetilén fénye meghódította a várost

A kiépítés gyors ütemben zajlott: a gázfejlesztő telep, a csőhálózat és a lámpák néhány hét alatt elkészültek. A látvány lenyűgözte a helyieket és a császári vendégeket egyaránt, akik egyébként nagyszabású hadgyakorlatra érkeztek a városba. A korabeli sajtó szerint a város fényessége vetekedett a nappali világossággal.

Mi az az acetilén?

Az acetilén egy színtelen, levegőnél könnyebb gáz, amely erősen éghető, és fényes, erős lánggal ég. Felfedezése a 19. század közepére nyúlik vissza, ipari jelentősége pedig hamar megnőtt: az egyik legfontosabb hegesztő- és világítógáz lett.

A tata acetilénlámpa történetében is kulcsszerepet játszott, hiszen ezzel a gázzal működtek a világ első utcai acetiléngáz-lámpái 1897-ben. Az acetilén előnye az volt, hogy sokkal erősebb fényt adott, mint a korábbi világítási módszerek, ezért Tata neve örökre összeforrt a modern közvilágítás kezdeteivel.

Az acetilén fénye meghódította a várost

A tatai acetilénlámpa kiépítése gyors ütemben zajlott: a gázfejlesztő telep, a csőhálózat és a lámpák néhány hét alatt elkészültek. A látvány lenyűgözte a helyieket és a császári vendégeket egyaránt. A korabeli sajtó szerint a város fényessége vetekedett a nappali világossággal.

Örökség és büszkeség

128 év távlatából is büszkeséggel tekinthetünk vissza arra, hogy a tatai acetilénlámpa világraszóló újdonságként írta be a város nevét a történelemkönyvekbe. Ez az örökség ma is része Tata identitásának, amelyre joggal lehetnek büszkék a helyiek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu