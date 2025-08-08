Segítsünk együtt a kutyákon! +fotók, videó

Megtelt a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat, sürgős segítségre van szükségük: állateledel, meleg takaró, fürdetőszer, vitamin – mind nagy segítség az állatok gondozásához. Több mint 60 szőrős szeretetgombóc várja az adományokat! Mutatjuk, mire van szükségük a túléléshez! A Tappancs most rád is számít!

Nagy segítség kell most a Tappancs Állatotthonnak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Több mint 60 kutya gondozása sokszor hálátlan munkának tűnhet, de a kimerítő munka olyan pillanatokkal ajándékozza meg az embert, amit másként el se tudna képzelni. Mikor új családjával távozik a kutya, akit hónapokig gondozott, új erővel veti bele magát a munkába Balaskó Ágnes, az alapítvány vezetője. Ágnes beszámolt a telep helyzetéről, a tervekről, és arra kér minden állatbarátot, segítsen, ahogy tud.