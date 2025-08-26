41 perce
Német támogatók látogattak a Tappancshoz
Külföldi segítők látogattak el a menhelyre, hogy kifejezzék elkötelezettségüket az állatok védelme iránt. A Tappancs számára minden ilyen gesztus különösen értékes, hiszen a támogatás nemcsak a négylábúak, hanem a gondozók mindennapjait is segíti.
A Tappancs mindennapjaiban ritka és felemelő alkalom, amikor ilyen nagy mennyiségű támogatás érkezik, különösen akkor, ha külföldről jön a segítség. Ezúttal egy németországi támogató csoport két tagja látogatott el a menhelyre, akik nemcsak személyes jelenlétükkel, hanem bőséges adományokkal is hozzájárultak az állatok és gondozóik mindennapjaihoz.
Az érkezők takarókat, eleséget és sokféle finomságot hoztak magukkal, amelyek azonnali segítséget jelentenek a gondozott kutyák és macskák számára. A gesztus különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a menhely folyamatosan küzd a források szűkösségével, így minden támogatás közvetlenül javítja a védencek életkörülményeit.
A Tappancsért határok nélkül
Ahogy arról közösségi-média oldalukon beszámoltak, a támogató csoport tagjai nagy mennyiségű finomsággal, állatoknak szánt takarókkal és más hasznos adományokkal lepték meg a menhely lakóit. Nem csak a négylábúak részesültek ajándékban, hanem a gondozók is, hiszen a közvetlen kapcsolat és a bátorító szavak legalább annyira fontosak a mindennapokban, mint az anyagi segítség.
A Tappancs kiemelt hálával említi a támogatókat, hiszen a Tier und Mensch miteinander e.V. munkájának köszönhetően hosszú évek óta érkezik segítség a menhelyre Németországból. Ez a kapcsolat is biztosítja, hogy a gondozott állatok megfelelő ellátásban és törődésben részesüljenek. A Tier und Mensch miteinander e.V. hosszú évek óta következetesen kiáll az állatok védelme mellett, ahogyan azt a neve is kifejezi. Magyarra fordítva a szervezet neve nagyjából így hangzik: „Állat és ember együtt” egyesület. Ez jól tükrözi hitvallásukat, miszerint az ember felelőssége és az állatok jóléte elválaszthatatlan egymástól.
A mostani látogatás ismét megerősítette, hogy az állatvédelem nem ismer határokat. A közös cél, a rászoruló állatok megsegítése, összekapcsolja azokat, akik tenni akarnak értük, függetlenül attól, melyik országban élnek.
A KEMMA gyűjtése
A Tappancs számára a helyi támogatások legalább olyan fontosak, mint a külföldről érkező segítség. Jelenleg a KEMMA szervez adománygyűjtést a menhely javára, amelyhez bárki csatlakozhat, aki szeretné segíteni a rászoruló állatokat. Az akcióhoz már több tatabányai cég is hozzájárult, ennek köszönhetően eddig több mint száz kilogramm állateledel gyűlt össze.
Az adományokat a KEMMA szerkesztőségénél is le lehet adni, ahonnan a felajánlások rendszeresen eljutnak a menhelyre. Az akció augusztus végéig tart, így még hetek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy minél többen bekapcsolódjanak. Az ilyen kezdeményezések nélkülözhetetlenek, hiszen a mindennapos működéshez folyamatosan szükség van élelemre, takarókra és más eszközökre. A helyi összefogás ereje így közvetlenül érezhető a gondozott állatok életminőségében.
Így segíthetsz a Tappancson:
- Te döntesz, hova kerül az adód 1%-a – ezzel sokat segíthetsz. Tudj meg többet!
- Ha módodban áll, küldj ajándékcsomagot! Különösen állateledelre és tisztítószerekre van most nagy szükség.
- Mindig várják az önkéntesek jelentkezését – diákok számára ideális lehetőség a kötelező órák teljesítésére egy jó ügy érdekében.
- Re-pontokon: palack, és üveg visszaváltáskor dönthetsz az alapítvány támogatása mellett: Itt tudhatsz meg többet.
- Használd a QR kódot, hogy adományod célba érjen. Vagy utalj ide: 11600006-00000000-66471343
- Végül de nem utolsó sorban: Fogadj örökbe! Az örökbefogadási folyamat változatlan, és biztosítja az állat boldog jövőjét.