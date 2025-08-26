Német támogatók látogattak a Tappancshoz

A Tappancs mindennapjaiban ritka és felemelő alkalom, amikor ilyen nagy mennyiségű támogatás érkezik, különösen akkor, ha külföldről jön a segítség. Ezúttal egy németországi támogató csoport két tagja látogatott el a menhelyre, akik nemcsak személyes jelenlétükkel, hanem bőséges adományokkal is hozzájárultak az állatok és gondozóik mindennapjaihoz.

A Tappancs német támogatónak két tagja. Tier und Mensch miteinder e.v.

Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat

Az érkezők takarókat, eleséget és sokféle finomságot hoztak magukkal, amelyek azonnali segítséget jelentenek a gondozott kutyák és macskák számára. A gesztus különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a menhely folyamatosan küzd a források szűkösségével, így minden támogatás közvetlenül javítja a védencek életkörülményeit.

A Tappancsért határok nélkül

Ahogy arról közösségi-média oldalukon beszámoltak, a támogató csoport tagjai nagy mennyiségű finomsággal, állatoknak szánt takarókkal és más hasznos adományokkal lepték meg a menhely lakóit. Nem csak a négylábúak részesültek ajándékban, hanem a gondozók is, hiszen a közvetlen kapcsolat és a bátorító szavak legalább annyira fontosak a mindennapokban, mint az anyagi segítség.

Hatalmas adományt kapott a Tappancs Németországból: Tier und Mensch miteinder e.v.

Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat

A Tappancs kiemelt hálával említi a támogatókat, hiszen a Tier und Mensch miteinander e.V. munkájának köszönhetően hosszú évek óta érkezik segítség a menhelyre Németországból. Ez a kapcsolat is biztosítja, hogy a gondozott állatok megfelelő ellátásban és törődésben részesüljenek. A Tier und Mensch miteinander e.V. hosszú évek óta következetesen kiáll az állatok védelme mellett, ahogyan azt a neve is kifejezi. Magyarra fordítva a szervezet neve nagyjából így hangzik: „Állat és ember együtt” egyesület. Ez jól tükrözi hitvallásukat, miszerint az ember felelőssége és az állatok jóléte elválaszthatatlan egymástól.

A mostani látogatás ismét megerősítette, hogy az állatvédelem nem ismer határokat. A közös cél, a rászoruló állatok megsegítése, összekapcsolja azokat, akik tenni akarnak értük, függetlenül attól, melyik országban élnek.

Hatalmas adományt kapott a Tappancs Németországból: Tier und Mensch miteinder e.v.

Forrás: Facebook/Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat

A KEMMA gyűjtése

A Tappancs számára a helyi támogatások legalább olyan fontosak, mint a külföldről érkező segítség. Jelenleg a KEMMA szervez adománygyűjtést a menhely javára, amelyhez bárki csatlakozhat, aki szeretné segíteni a rászoruló állatokat. Az akcióhoz már több tatabányai cég is hozzájárult, ennek köszönhetően eddig több mint száz kilogramm állateledel gyűlt össze.