1 órája
Négylábúak ABC-je: ahol az állatszeretet nemcsak a polcokon, hanem a szívekben is ott van
Amikor valaki következetesen kiáll egy ügy mellett, az inspiráló hatással van a közösségre. A Négylábúak ABC-je évek óta példát mutat a visszatérő segítséggel, elsőként lépve fel a Tappancs Menhely támogatásáért, és ezzel ösztönözve másokat is a csatlakozásra.
A Kemma által szervezett közös küldetés máris meghozta az első jeleit annak, hogy sokan éreznek együtt a négylábúakkal. A kezdeményezés szárnyra kapott, és minden újabb segítség közelebb visz ahhoz, hogy még több bajba jutott állatnak adhasson esélyt egy jobb életre a Tappancs.
Erős pillér a közösségben: így támogatja a Négylábúak ABC-je a Tappancs Menhelyet
Az első üzlet, amely részt vesz a Kemma gyűjtésében, már évek óta támogatja a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványát. Szentmiklósi Erik elkötelezett munkája és folyamatos segítsége a közösség számára példamutató.
A Négylábúak ABC-je ezúttal 6 zsákkal, összesen több mint 60 kg táppal járul hozzá a gyűjtés sikeréhez.
Az üzlet 2024 októberében nyílt. A nagykereskedésekben szerzett tapasztalatával és az ismerőseinek nyújtott szakmai tanácsaival gyorsan rászolgált a közösség elismerésére, és a Négylábúak ABC-je mára nemcsak termékeket, hanem tudást és lelkesedést is kínál minden négylábú gazdájának.
Van hetes darab kutyám és 12 cicám, és mindegyik mentett. Úgyhogy ezért is viselem annyira szívemen a mentett állatok sorsát.
Az állandó támogatás ereje
A folyamatos segítség nem csupán anyagi támogatást jelent, hanem biztonságot és stabil hátteret a rászorulóknak. Az állatmenhelyek esetében ez életmentő lehet: a rendszeres adományok biztosítják, hogy az állatok mindig megkapják a szükséges élelmet, gyógyszert és gondoskodást.
Én egyébként minden héten folyamatosan kapcsolatban vagyok a Tappancs Menhelyével, minden héten beszélek vagy az Évivel, vagy a Lacival. Gyűjtjük a flakonokat az üzletben, és folyamatosan átadjuk nekik. Tápokkal és vitaminokkal is segítem őket.
Az állandó támogatás emellett példát mutat a közösségnek, ösztönözve másokat is, hogy csatlakozzanak a jó ügyhöz. Egy-egy állandóan jelenlévő támogató révén a menhelyek tervezni tudnak, programjaikat hatékonyabban szervezhetik, és az állatok sorsa hosszú távon biztosítva van.
A gyors segítség is kulcsfontosságú: amikor hirtelen szükség van valamire, Szentmiklósi Erik azonnal a menhely rendelkezésére áll.
Ha a Laci felhív vasárnap délután, hogy elfogyott egy sűrített eledel, és szükségük van rá, akkor bejövök, kinyitom a boltot, odaadom neki, és elviszi.
Közösségi összefogás az állatokért
A rendszeres gyűjtések nemcsak a menhelyet segítik, hanem a közösséget is összekapcsolják. Szentmiklósi Erik aktívan szervezi az adománygyűjtéseket, hirdeti az eseményeket, és minden lehetséges módon ösztönzi ismerőseit, hogy csatlakozzanak a támogatáshoz.
Gyűjtést is szervezek nekik folyamatosan. Kettővel már túl vagyunk, szeptemberben ismételjük egy harmadikkal itt, az üzlet előtt. Ehhez marketingköltséget is vállalok: Facebookon hirdetek, legalább 2–3 héttel a rendezvény előtt, saját költségen. Igyekszem az ismeretségi körömet is megkérni, hogy jöjjenek, és pénzzel, táppal vagy adománnyal segítsék őket. Úgyhogy én folyamatosan támogatom a Tappancs Menhelyet.
Minden állat megérdemli a szerető otthont
Sok állat kénytelen az utcán élni, mert nem mindenki törődik velük, és sajnos akadnak olyanok is, akik gondtalanul eldobják őket. A többség azonban szereti az állatokat, még ha nem is mindig tesz értük aktívan. Szentmiklósi Erik számára természetes, hogy a Tappancs Menhely mellett áll: számára az állatok sorsa mindig is szívügy volt. Úgy látja, minden segítség számít, nem csupán anyagi értelemben, hanem abban is, hogy minden megmentett állat esélyt kapjon egy biztonságos, szerető otthonra. Példamutatásával ő az, aki elsőként lép, és megmutatja, milyen erő rejlik a visszatérő, elkötelezett támogatásban.
Fontosnak tartom, hogy az állatok, akik gazdi nélkül maradnak, vagy valamilyen okból elveszítik korábbi otthonukat, szerető családhoz kerülhessenek.
Szakértelem és figyelem
Szentmiklósi Erik szerint egy üzlet igazi értékét nem csak a kínált termékek határozzák meg, hanem az, hogy milyen figyelemmel és szakértelemmel fordulnak a vásárlók felé. Náluk a cél mindig az, hogy a vásárlók – legyen szó kutyáról vagy cicáról – a legmegfelelőbb tanácsot kapják, és a vásárlás során otthonosan, biztonságban érezzék magukat.
Az interneten elég jó az értékelésünk, ezt szerintem a szakmaiságnak köszönhetjük, ami a háttérben húzódik. Ha valaki bejön és tápot szeretne vásárolni, sok kérdéssel találkozik részünkről, pont azért, hogy a legszemélyreszabottabb ajánlást tudjuk adni kutyájának, cicájának. A kiszolgálás kedves, családias, jó légkörben zajlik. Nem a vevőnek kell keresnie az információt a polcon: mi elolvassuk, válaszolunk, és ha kell, a beszállítót is megkeressük a pontos információért. Úgy gondolom, a szakmaiság és a minden kérdésre adott válasz az, ami kiemel minket a konkurenciától.
Példamutatás a közösségért
Szentmiklósi Erik szerint a támogatás nem lehet csupán marketingfogás. A valódi segítség akkor születik, amikor valaki szívből cselekszik, anélkül, hogy láthatóságot, elismerést vagy reklámot várna érte. Nem az számít, ki figyel fel rá, hanem az, hogy az adomány, a táp vagy a segítség valódi értéket teremtsen azok számára, akik rászorulnak. Pont ezért tartja fontosnak, hogy mindig a közösség javát és az állatok jólétét helyezze előtérbe, példát mutatva ezzel másoknak is.
Én sosem adtam a Tappancsnak tápot vagy pénzadományt azért, hogy ebből marketing legyen. Mindig azért segítettem, mert úgy éreztem, ezzel valóban támogatni tudom őket. Mindenki, aki teheti, bátran segítsen, akár táp, pénzadomány vagy más módon, a szívből jövő támogatás a legfontosabb.
Szentmiklósi Erik példamutató elkötelezettsége is azt mutatja, milyen fontosak a Tappancs számára az elhivatott támogatók. Ahogy folyamatosan segíti a menhelyet tápokkal, adományokkal és tanácsokkal, ugyanígy értékes lehet az épület felújításához szükséges hozzájárulás is. Akár építőanyaggal, akár adománnyal, akár szakmai tanáccsal tudod segíteni a menhely felújítását, az ti hozzájárulásotok révén valósulhatnak meg a felújítás, hogy a dolgozók megújult erővel gondoskodhassanak az állatokról. Augusztus végéig a Kemma szerkesztőségéhez is hozhatják adományaikat, mi eljuttatjuk a Tappancshoz.
A Tappancs Menhely támogatásának módjai:
- Táp és egyéb élelmezési adományok biztosítása
- Pénzbeli hozzájárulás a működéshez
- Építőanyag vagy felújításhoz szükséges eszközök felajánlása
- Önkéntes munka a menhelyen
- Visszaváltható palack gyűjtés
- Szakmai tanácsadás és segítség a mindennapi működéshez