Négylábúak ABC-je: ahol az állatszeretet nemcsak a polcokon, hanem a szívekben is ott van

A Kemma által szervezett közös küldetés máris meghozta az első jeleit annak, hogy sokan éreznek együtt a négylábúakkal. A kezdeményezés szárnyra kapott, és minden újabb segítség közelebb visz ahhoz, hogy még több bajba jutott állatnak adhasson esélyt egy jobb életre a Tappancs.

A Négylábúak ABC-je több mint 60 kg táppal támogatja a Tappancsot

Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Erős pillér a közösségben: így támogatja a Négylábúak ABC-je a Tappancs Menhelyet

Az első üzlet, amely részt vesz a Kemma gyűjtésében, már évek óta támogatja a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványát. Szentmiklósi Erik elkötelezett munkája és folyamatos segítsége a közösség számára példamutató.

A Négylábúak ABC-je ezúttal 6 zsákkal, összesen több mint 60 kg táppal járul hozzá a gyűjtés sikeréhez.

Az üzlet 2024 októberében nyílt. A nagykereskedésekben szerzett tapasztalatával és az ismerőseinek nyújtott szakmai tanácsaival gyorsan rászolgált a közösség elismerésére, és a Négylábúak ABC-je mára nemcsak termékeket, hanem tudást és lelkesedést is kínál minden négylábú gazdájának.

Van hetes darab kutyám és 12 cicám, és mindegyik mentett. Úgyhogy ezért is viselem annyira szívemen a mentett állatok sorsát.

Forrás: facebook/Négylábúak ABC-je

Az állandó támogatás ereje

A folyamatos segítség nem csupán anyagi támogatást jelent, hanem biztonságot és stabil hátteret a rászorulóknak. Az állatmenhelyek esetében ez életmentő lehet: a rendszeres adományok biztosítják, hogy az állatok mindig megkapják a szükséges élelmet, gyógyszert és gondoskodást.

Én egyébként minden héten folyamatosan kapcsolatban vagyok a Tappancs Menhelyével, minden héten beszélek vagy az Évivel, vagy a Lacival. Gyűjtjük a flakonokat az üzletben, és folyamatosan átadjuk nekik. Tápokkal és vitaminokkal is segítem őket.

Az állandó támogatás emellett példát mutat a közösségnek, ösztönözve másokat is, hogy csatlakozzanak a jó ügyhöz. Egy-egy állandóan jelenlévő támogató révén a menhelyek tervezni tudnak, programjaikat hatékonyabban szervezhetik, és az állatok sorsa hosszú távon biztosítva van.

A gyors segítség is kulcsfontosságú: amikor hirtelen szükség van valamire, Szentmiklósi Erik azonnal a menhely rendelkezésére áll.

Ha a Laci felhív vasárnap délután, hogy elfogyott egy sűrített eledel, és szükségük van rá, akkor bejövök, kinyitom a boltot, odaadom neki, és elviszi.

Közösségi összefogás az állatokért

A rendszeres gyűjtések nemcsak a menhelyet segítik, hanem a közösséget is összekapcsolják. Szentmiklósi Erik aktívan szervezi az adománygyűjtéseket, hirdeti az eseményeket, és minden lehetséges módon ösztönzi ismerőseit, hogy csatlakozzanak a támogatáshoz.