Gyűjtés

2 órája

Minden zsák adomány eljutott a Tappancs rászoruló kutyáihoz

Címkék#Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat#tappancs#jótékonyság#kutya#segítség#diákmunka#önkéntes#gyűjtés

A Kemma augusztusi gyűjtése sikeresen célba ért. A felajánlott kutyatápok a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványhoz kerültek. Bár a gyűjtés a hétvégén véget ér, a támogatás továbbra sem szűnik meg, hiszen az állatbarát közösség folyamatosan a kutyák hőseire figyel.

Veszprémi Dániel

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány számára mindig is létfontosságú volt a közösség támogatása. Az augusztusi Kemma gyűjtés során ismét bebizonyosodott, hogy a helyi állatbarátok összefogása csodákra képes. A felajánlott kutyatápok minden gond nélkül célba értek, így a négylábú lakók számára biztosították a napi ellátást, miközben a pénzadományok is jelentősen hozzájárultak az alapítvány működéséhez.

Tappancs gyűjtés, augusztus, kutya, macska, táp, jótékonyság, állatotthon, őrszolgálat, alapítvány
Az augusztusi gyűjtés utolsó adag tápja is megérkezett az Tappancs Állatotthonhoz.
Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Sikeres gyűjtés, növekvő támogatás

A gyűjtéshez több cég is csatlakozott, és a pénzadományok száma is jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben. Ez az alapítvány számára különösen nagy segítséget jelent, hiszen az adományok lehetővé teszik a mindennapi működés zavartalan fenntartását.

Tatabánya állatbarátai ismét bizonyították, hogy a közösség összefog, ha a rászorulókról van szó. A Tappancs munkatársai szerint: "Mindig azok adnak, akiknek nincs." Azok, akik megtapasztalták a nélkülözést, a kevésből is szívesen adnak másoknak. A sok kicsi pedig összeadódik.

Hálás köszönet a támogatóknak

A Tappancs munkatársai minden segítséget nagyra értékelnek, és arra buzdítanak mindenkit, aki jó gazdi szeretne lenni, hogy adjon egy esélyt az ember legjobb barátjának. A kutyák feltétlen hűséggel, csóváló farokkal várják a gazdájukat haza.

Gazdira várnak a Tappancs kiskutyái
Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Csőtörés a közelben

Amikor a Kemma megérkezett a felajánlott kutyatáppal, a Tappancs Állatotthon éppen a környéken történt csőtörés okozta vízhiányt próbálta kezelni. Sajnos a gyakori építkezések miatt a térség vízhálózatát többször is javítani kell, ami időnként megnehezíti az állatok ellátását. A menhely dolgozói azonban kitartanak, és bár a helyzet kihívást jelent, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy gondoskodjanak a négylábúakról.

Felkészülés a télre

"Jobbak a kilátások, de még nem vagyunk túl a nehezén." - mondta Balaskó Ágnes. Az alapítvány az elmúlt támogatásokból képes volt az adósságok rendezésére, de az éves költségek fedezésére az 1%-ból származó állami támogatás már nem biztos, hogy elegendő lesz. A Tappancs ezért mindenkit arra kér, hogy adója 1%-át fontolja meg felajánlani az állatoknak.

A Tappancs továbbra is várja szakemberek, és önkéntesek segítségét, hogy a menhelyet felkészíthessék a közelgő téli hónapokra, és biztosítsák az állatok biztonságos, kényelmes elhelyezését a hideg időszakban.

Falfestés a Tappancsnál.
Fotó: Varga Panna / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Októberi felújítási munkák a Tappancsnál

Az alapítvány októberben építésipari szakmát tanuló diákok segítségére számít, akik értékes tapasztalatot szerezhetnek a kenelek, kerítések és más felújítási munkák során.

A tetőszerkezettel gyakran nehézségek adódnak, mivel nehéz megfelelő alapanyagot találni. A Tappancs munkatársai arra kérik a támogatókat, hogy csak felhasználható anyagokat juttassanak el hozzájuk, és ne hozzanak olyan alapanyagot, amely effektíve szemétnek minősül.

GALÉRIA: Átadtuk a Tappancs Menhelynek az adományokat (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

