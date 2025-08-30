2 órája
Minden zsák adomány eljutott a Tappancs rászoruló kutyáihoz
A Kemma augusztusi gyűjtése sikeresen célba ért. A felajánlott kutyatápok a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványhoz kerültek. Bár a gyűjtés a hétvégén véget ér, a támogatás továbbra sem szűnik meg, hiszen az állatbarát közösség folyamatosan a kutyák hőseire figyel.
A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítvány számára mindig is létfontosságú volt a közösség támogatása. Az augusztusi Kemma gyűjtés során ismét bebizonyosodott, hogy a helyi állatbarátok összefogása csodákra képes. A felajánlott kutyatápok minden gond nélkül célba értek, így a négylábú lakók számára biztosították a napi ellátást, miközben a pénzadományok is jelentősen hozzájárultak az alapítvány működéséhez.
Sikeres gyűjtés, növekvő támogatás
A gyűjtéshez több cég is csatlakozott, és a pénzadományok száma is jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben. Ez az alapítvány számára különösen nagy segítséget jelent, hiszen az adományok lehetővé teszik a mindennapi működés zavartalan fenntartását.
Tatabánya állatbarátai ismét bizonyították, hogy a közösség összefog, ha a rászorulókról van szó. A Tappancs munkatársai szerint: "Mindig azok adnak, akiknek nincs." Azok, akik megtapasztalták a nélkülözést, a kevésből is szívesen adnak másoknak. A sok kicsi pedig összeadódik.
Hálás köszönet a támogatóknak
A Tappancs munkatársai minden segítséget nagyra értékelnek, és arra buzdítanak mindenkit, aki jó gazdi szeretne lenni, hogy adjon egy esélyt az ember legjobb barátjának. A kutyák feltétlen hűséggel, csóváló farokkal várják a gazdájukat haza.
Csőtörés a közelben
Amikor a Kemma megérkezett a felajánlott kutyatáppal, a Tappancs Állatotthon éppen a környéken történt csőtörés okozta vízhiányt próbálta kezelni. Sajnos a gyakori építkezések miatt a térség vízhálózatát többször is javítani kell, ami időnként megnehezíti az állatok ellátását. A menhely dolgozói azonban kitartanak, és bár a helyzet kihívást jelent, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy gondoskodjanak a négylábúakról.
Felkészülés a télre
"Jobbak a kilátások, de még nem vagyunk túl a nehezén." - mondta Balaskó Ágnes. Az alapítvány az elmúlt támogatásokból képes volt az adósságok rendezésére, de az éves költségek fedezésére az 1%-ból származó állami támogatás már nem biztos, hogy elegendő lesz. A Tappancs ezért mindenkit arra kér, hogy adója 1%-át fontolja meg felajánlani az állatoknak.
A Tappancs továbbra is várja szakemberek, és önkéntesek segítségét, hogy a menhelyet felkészíthessék a közelgő téli hónapokra, és biztosítsák az állatok biztonságos, kényelmes elhelyezését a hideg időszakban.
Októberi felújítási munkák a Tappancsnál
Az alapítvány októberben építésipari szakmát tanuló diákok segítségére számít, akik értékes tapasztalatot szerezhetnek a kenelek, kerítések és más felújítási munkák során.
A tetőszerkezettel gyakran nehézségek adódnak, mivel nehéz megfelelő alapanyagot találni. A Tappancs munkatársai arra kérik a támogatókat, hogy csak felhasználható anyagokat juttassanak el hozzájuk, és ne hozzanak olyan alapanyagot, amely effektíve szemétnek minősül.
GALÉRIA: Átadtuk a Tappancs Menhelynek az adományokat (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám