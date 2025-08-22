40 perce
Segítség a Tappancs Állatotthonnak: születésnapi adomány lett a Kemma akciójából
Augusztusban indult el a gyűjtés, amelynek eredményeként máris egy nagy adag tápot kaptak a négylábú lakók. A Tappancs Állatotthon a szakemberek segítségét is várja, hiszen a kennelek felújítása és az állatok ellátása csak közös összefogással valósulhat meg.
A Kemma augusztusi gyűjtésének első adományai megérkeztek a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványhoz. A telephelyre vitt állateledelt nagy örömmel fogadta az alapítvány vezetője, Zsigáné Marosi Éva, aki éppen ezen a napon ünnepelte 71. születésnapját.
Megérkezett az első adag táp a Tappancshoz
A Kemma augusztusban gyűjtést szervez a Tappancs Állatotthon számára, hogy segítse a menhely mindennapi munkáját. A napokban megérkezett az első adag állateledel, amelyet a telephelyen adtunk át az alapítvány munkatársainak.
Érdekesség, hogy amint az első szállítmány útnak indult, már érkezett is egy újabb felajánlás. Az első adag nagy része a Négylábúak ABC-jétől érkezett, míg a második szállítmányt a Fisch Kft. ajánlotta fel.
Sőt, amióta elindult a gyűjtési kampányunk, azóta a pénzbeni támogatások is megszaporodtak: több adományozó is utalt nagyobb összeget az alapítvány számlájára, hogy hozzájáruljon a menhely működéséhez.
A jövő heti eleség-kiszállításhoz még lehet csatlakozni: minden kis adomány is óriási segítség a menhely lakóinak boldogságához.
Mindennapi kihívások
A menhely orvosi gépekkel felszerelt, ám állatorvosuk jelenleg nem tud helyben dolgozni, így minden állatot külön kell házhoz vinni, ami lassítja az ellátást. Ha van állatorvos, aki ebben az időszakban vállalni tudná a segítséget, az óriási könnyebbséget jelentene az alapítvány számára. Ezen kívül azonban még számos más megoldandó feladat áll előttük, amelyekhez szintén jól jön minden támogatás. Az alapítvány vezetője elmondta:
Az egyik legsürgetőbb feladat a kennelek felújítása. Az évek alatt a kutyák vizelete megmarta a rácsokat és az itong falakat, amik átitatódtak a szagokkal. Bár a helyiségeket folyamatosan takarítjuk, a szag így is megmarad.
Bár az első adományok már megérkeztek, a Tappancs Állatotthon mindennapi működéséhez és a tervezett felújításokhoz folyamatosan szükség van támogatásra. Az alapítvány vezetője kiemelte, hogy minden segítség életbevágóan fontos lehet a kutyák számára.
1. Tárgyi és pénzbeli adományok:
- pénzfelajánlás
- állateledel
- takarítószerek
- takarók, törülközők
2. Közvetlen segítség:
- fizikai munka a menhelyen
- építkezési alapanyagok a felújításokhoz
- szakemberek közreműködése (pl. hegesztő, kőműves)
Fiatalok példamutató önkéntessége
Néhány lelkes fiatal a nyári szünetben szinte minden nap ellátogat a menhelyre, a tanév idején pedig hétvégente segítik az alapítvány munkáját. Odaadóan elvégzik, amit csak tudnak, a kutyák pedig hálás ragaszkodással viszonozzák a törődést. Az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő diákok is rendszeresen jönnek segíteni: van, aki Budapestről érkezik, és olyan is akad, aki az előírt óraszám letelte után is szívesen visszajár a menhelyre. A fiatal önkéntesek így nemcsak segítséget adnak, hanem példát is mutatnak arról, hogyan lehet tenni az állatokért a mindennapokban.
Náluk minden élet számít
Zsigáné Marosi Éva hangsúlyozta:
Nálunk az állatok elaltatása nem lehet megoldás, csak a legvégső esetben, kegyből alkalmazzuk. Az állatotthon célja, hogy minden életet megmentsen.
Ezt példázza egyik legidősebb lakójuk, Keszeg is, aki kölyökként került hozzájuk, most pedig már 16 éves.
Születésnap a menhelyen
Az átadás közben kiderült, hogy ez a nap különleges az alapítvány életében: éppen a 71. születésnapját ünnepelte Zsigáné Marosi Éva, aki több mint húsz éve elkötelezetten dolgozik az állatok védelméért. Az adomány így nemcsak a menhely mindennapjait könnyítette meg, hanem egy szép ajándék is lett az ünnepelt számára.
Az önkéntesség és a jótékonyság reményt ad az alapítvány dolgozóinak, még akkor is, ha jelentős mennyiségű anyagi támogatásra továbbra is szükség van. Sok múlik azon, hogy a közelgő pályázati támogatást sikerül-e elnyerniük, hiszen ez nagyban segítené, hogy talpra állítsák és megerősítsék az állatotthont.