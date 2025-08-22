Segítség a Tappancs Állatotthonnak: születésnapi adomány lett a Kemma akciójából

A Kemma augusztusi gyűjtésének első adományai megérkeztek a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Alapítványhoz. A telephelyre vitt állateledelt nagy örömmel fogadta az alapítvány vezetője, Zsigáné Marosi Éva, aki éppen ezen a napon ünnepelte 71. születésnapját.

Megérkezett az eső adag kutya táp a Tappancs Menhelyre. Nagy Balázs vezető szerkesztőnket is örömmel fogadták az ebek

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Megérkezett az első adag táp a Tappancshoz

A Kemma augusztusban gyűjtést szervez a Tappancs Állatotthon számára, hogy segítse a menhely mindennapi munkáját. A napokban megérkezett az első adag állateledel, amelyet a telephelyen adtunk át az alapítvány munkatársainak.

Érdekesség, hogy amint az első szállítmány útnak indult, már érkezett is egy újabb felajánlás. Az első adag nagy része a Négylábúak ABC-jétől érkezett, míg a második szállítmányt a Fisch Kft. ajánlotta fel.

Sőt, amióta elindult a gyűjtési kampányunk, azóta a pénzbeni támogatások is megszaporodtak: több adományozó is utalt nagyobb összeget az alapítvány számlájára, hogy hozzájáruljon a menhely működéséhez.

A jövő heti eleség-kiszállításhoz még lehet csatlakozni: minden kis adomány is óriási segítség a menhely lakóinak boldogságához.

Mindennapi kihívások

A menhely orvosi gépekkel felszerelt, ám állatorvosuk jelenleg nem tud helyben dolgozni, így minden állatot külön kell házhoz vinni, ami lassítja az ellátást. Ha van állatorvos, aki ebben az időszakban vállalni tudná a segítséget, az óriási könnyebbséget jelentene az alapítvány számára. Ezen kívül azonban még számos más megoldandó feladat áll előttük, amelyekhez szintén jól jön minden támogatás. Az alapítvány vezetője elmondta:

Az egyik legsürgetőbb feladat a kennelek felújítása. Az évek alatt a kutyák vizelete megmarta a rácsokat és az itong falakat, amik átitatódtak a szagokkal. Bár a helyiségeket folyamatosan takarítjuk, a szag így is megmarad.

Bár az első adományok már megérkeztek, a Tappancs Állatotthon mindennapi működéséhez és a tervezett felújításokhoz folyamatosan szükség van támogatásra. Az alapítvány vezetője kiemelte, hogy minden segítség életbevágóan fontos lehet a kutyák számára.

1. Tárgyi és pénzbeli adományok:

pénzfelajánlás

állateledel

takarítószerek

takarók, törülközők

2. Közvetlen segítség: