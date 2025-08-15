Gyűjtsünk együtt a Tappancsnak! + videó!

Ahogy azt hírportálunk megírta, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálatnak sürgős anyagi támogatásra van szüksége a fennmaradáshoz.

Nagy segítség kell most a Tappancs Állatotthonnak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Gyűjtünk a Tappancsnak

Hírportálunk gyűjtést tart: augusztus végéig a tárgyi adományokat szerkesztőségünkbe is leadhatod, mi eljuttatjuk a menhelyre. Hatalmas segítség minden zsák élelem, de elsősorban pénzre van szükségük az állatok további megfelelő orvosi kezeléséhez, és a felújításokhoz. Ha módodban áll, utalj az alapítvány számla számára.

Mindenki tud segíteni

Anyagi támogatás : akinek módjában áll, arra kérik, pénzt küldjön, hogy megvalósulhasson a telep felújítása. A jelentős, működéshez szükséges számlákat is csak így tudják rendezni. Számlaszámuk: Erste Bank HU6311600006-00000000-66471343

Mindig nagy szükség van élelmiszerre, és takarítószerekre.

A hideg hónapok közeledtével takarókra, törülközőkre, és régi matracokra is szükség van. Egy didergő kutya annak is nagyon örülne, amit te kidobnál.

Ha szívesen segítenél, de nem áll módodban máshogy, gyűjts palackot! Visszaváltásnál, a QR-kód segítségével utalhatsz nekik, ezzel is hozzájárulva a kutyák szebb jövőjéhez. Már több vállalkozás gyűjti visszaváltható palackjait konténerbe, amit a Tappancs begyűjt.

segítségével utalhatsz nekik, ezzel is hozzájárulva a kutyák szebb jövőjéhez. Már több vállalkozás gyűjti visszaváltható palackjait konténerbe, amit a Tappancs begyűjt. Önkéntesként segíthetsz a kutyák etetésében, és sétáltatásában, felvillanyozva társaságoddal a napjukat. Ezzel gondozóik dolgát is megkönnyíted.

A telep szárítógépe tönkrement, megpróbálták megjavítani, és pótolni, eddig sikertelenül.

Fogadj örökbe egy kutyát, ha tudsz róla gondoskodni! Nagy a választék, kicsik, nagyok, fiatalok, és türelmes veteránok várnak rád. A gondozók segítenek megtalálni azt a kutyát, akit neked szánt a sors.

Az ember legjobb barátai

Nem csak kutyáknak ad otthont a Tappancs. Sokszor kóbor macskák kerülnek a menhelyre, akik a sok kutya között, bár egy külön szobában, de megszeppenve várnak az új gazdira. Választhatsz kis kutyát, kis cicát, vagy egy igazi házőrzőt. Akárhogy is döntesz, megkönnyebbíted mindannyiuk életét.