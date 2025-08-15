37 perce
Gyűjtsünk együtt a Tappancsnak! + videó!
Augusztus végéig szervez gyűjtést a Kemma.hu, hogy segítséget nyújtson a bajba jutott tatabányai Tappancs Állatotthonnak. Mutatjuk, hogyan segíthetesz te is!
Ahogy azt hírportálunk megírta, a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálatnak sürgős anyagi támogatásra van szüksége a fennmaradáshoz.
Gyűjtünk a Tappancsnak
Hírportálunk gyűjtést tart: augusztus végéig a tárgyi adományokat szerkesztőségünkbe is leadhatod, mi eljuttatjuk a menhelyre. Hatalmas segítség minden zsák élelem, de elsősorban pénzre van szükségük az állatok további megfelelő orvosi kezeléséhez, és a felújításokhoz. Ha módodban áll, utalj az alapítvány számla számára.
Mindenki tud segíteni
- Anyagi támogatás: akinek módjában áll, arra kérik, pénzt küldjön, hogy megvalósulhasson a telep felújítása. A jelentős, működéshez szükséges számlákat is csak így tudják rendezni. Számlaszámuk: Erste Bank HU6311600006-00000000-66471343
- Aki fizikai munkában tudna segíteni, arra kérik, jelentkezzen a felújításokhoz. Az építőanyag a kisebbik probléma, kevesen vannak a munkálatokhoz. Egyenlőre apránként foltozgatják a telepet. A kutyák gondozása mellett a kerítések, és falak javításait is ők végzik, ez rendkívül kimerítő.
- Mindig nagy szükség van élelmiszerre, és takarítószerekre.
- A hideg hónapok közeledtével takarókra, törülközőkre, és régi matracokra is szükség van. Egy didergő kutya annak is nagyon örülne, amit te kidobnál.
- Ha szívesen segítenél, de nem áll módodban máshogy, gyűjts palackot! Visszaváltásnál, a QR-kód segítségével utalhatsz nekik, ezzel is hozzájárulva a kutyák szebb jövőjéhez. Már több vállalkozás gyűjti visszaváltható palackjait konténerbe, amit a Tappancs begyűjt.
- Önkéntesként segíthetsz a kutyák etetésében, és sétáltatásában, felvillanyozva társaságoddal a napjukat. Ezzel gondozóik dolgát is megkönnyíted.
- A telep szárítógépe tönkrement, megpróbálták megjavítani, és pótolni, eddig sikertelenül.
- Fogadj örökbe egy kutyát, ha tudsz róla gondoskodni! Nagy a választék, kicsik, nagyok, fiatalok, és türelmes veteránok várnak rád. A gondozók segítenek megtalálni azt a kutyát, akit neked szánt a sors.
Az ember legjobb barátai
Nem csak kutyáknak ad otthont a Tappancs. Sokszor kóbor macskák kerülnek a menhelyre, akik a sok kutya között, bár egy külön szobában, de megszeppenve várnak az új gazdira. Választhatsz kis kutyát, kis cicát, vagy egy igazi házőrzőt. Akárhogy is döntesz, megkönnyebbíted mindannyiuk életét.
GALÉRIA: A tatabányai Tappancs Állatotthonban jártunk (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence