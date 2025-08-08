2 órája
Segítsünk együtt a kutyákon! +fotók, videó
Szívszorító állapotokat talált a Kemma.hu a tatabányai Tappancs állatotthonban, ezért úgy döntöttünk, a jó ügy mellé állunk és erre kérjük olvasóinkat is! Gyertek, szedjük össze, amire szüksége van az elárvult, szeretetre éhes négylábúaknak!
Megtelt a Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat, sürgős segítségre van szükségük: állateledel, meleg takaró, fürdetőszer, vitamin – mind nagy segítség az állatok gondozásához. Több mint 60 szőrős szeretetgombóc várja az adományokat! Mutatjuk, mire van szükségük a túléléshez! A Tappancs most rád is számít!
Több mint 60 kutya gondozása sokszor hálátlan munkának tűnhet, de a kimerítő munka olyan pillanatokkal ajándékozza meg az embert, amit másként el se tudna képzelni. Mikor új családjával távozik a kutya, akit hónapokig gondozott, új erővel veti bele magát a munkába Balaskó Ágnes, az alapítvány vezetője. Ágnes beszámolt a telep helyzetéről, a tervekről, és arra kér minden állatbarátot, segítsen, ahogy tud.
GALÉRIA: A tatabányai Tappancs Állatotthonban jártunk (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A Tappancs küldetése
A Tappancs több mint húsz éve ment kutyákat. Alapítói annak idején rászánták életüket, hogy az ember legjobb barátja ne maradjon magára. Ez idő alatt nagyon sok kutyusnak találtak szerető családot, megváltoztatva életüket. Ha valaha nélkülöznöd kellett, te is megértheted a különbséget az utcán kóborlás, szemétevés, folytonos menekülés, és az otthon melege között. Ezért dolgozik a Tappancs minden munkatársa, az önkéntesek, és ezért gyűjtünk most együtt.
Mindenki tud segíteni
- Anyagi támogatás: akinek módjában áll, arra kérik, pénzt küldjön, hogy megvalósulhasson a telep felújítása. A jelentős, működéshez szükséges számlákat is csak így tudják rendezni. Számlaszámuk: UniCredit Bank 10918001-00000019-48600008
- Aki fizikai munkában tudna segíteni, arra kérik, jelentkezzen a felújításokhoz. Az építőanyag a kisebbik probléma, kevesen vannak a munkálatokhoz. Egyenlőre apránként foltozgatják a telepet. A kutyák gondozása mellett a kerítések, és falak javításait is ők végzik, ez rendkívül kimerítő.
- Mindig nagy szükség van élelmiszerre, és takarítószerekre.
- A hideg hónapok közeledtével takarókra, törülközőkre, és régi matracokra is szükség van. Egy didergő kutya annak is nagyon örülne, amit te kidobnál.
- Ha szívesen segítenél, de nem áll módodban máshogy, gyűjts palackot! Visszaváltásnál, a QR-kód segítségével utalhatsz nekik, ezzel is hozzájárulva a kutyák szebb jövőjéhez. Már több vállalkozás gyűjti visszaváltható palackjait konténerbe, amit a Tappancs begyűjt.
- Önkéntesként segíthetsz a kutyák etetésében, és sétáltatásában, felvillanyozva társaságoddal a napjukat. Ezzel gondozóik dolgát is megkönnyíted.
- A telep szárítógépe tönkrement, megpróbálták megjavítani, és pótolni, eddig sikertelenül.
- Fogadj örökbe egy kutyát, ha tudsz róla gondoskodni! Nagy a választék, kicsik, nagyok, fiatalok, és türelmes veteránok várnak rád. A gondozók segítenek megtalálni azt a kutyát, akit neked szánt a sors.
Halaszthatatlan a felújítás – segíts, hogy megvalósulhasson!
Jelen állapotában a telephely nem képes több állatot befogadni, ez az örökbefogadás folyamatát is hátráltathatja. Az épület nyáron rendkívül átmelegszik, nehéz megfelelően lehűteni, és a kellemetlen szagok is felerősödnek, míg télen nehéz biztosítani a megfelelő fűtést. A falak és padlók rossz állapotban vannak, a folyosók szűkösek. A helyiség elrendezése nem egységes, ezért nehéz benne tájékozódni.
A kennelek és az udvarok megfelelően felosztottak, azonban tisztán tartásuk problémás. Gyakorlatilag az épület egészének a felújítása szükséges. A felújításokhoz elengedhetetlen a város támogatása, valamint az emberek folyamatos segítsége és adományozása. Kérjük, aki tud, járuljon hozzá építőanyagokkal, vagy ajánlja fel segítségét az építkezés során, amikor az megvalósul!
Szerkesztőségünk helyet kínál az adományoknak: ha közel vagyunk hozzánk, ugorj be a Mártírok útja 44-be Tatabányán, hozd magaddal, amit a Tappancsnak szántál, mi pedig eljuttatjuk hozzájuk!
