Tappancs Állatotthon : Puzzle játék

Bár az online puzzle játék nem közvetlenül támogatja a Tappancs Állatotthont, mégis lehetőséget ad arra, hogy megismerd a kutyusokat és felhívd mások figyelmét is a Tappancs Állatotthon munkájára. A játék során betekintést nyerhetsz a kutya mindennapjaiba, és talán kedvet kapsz ahhoz, hogy személyesen is támogasd őket.

Nagy segítség kell most a Tappancs Állatotthonnak

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A puzzle így elsősorban figyelemfelhívó szerepet tölt be, játékosan közelebb hozza az emberekhez a menhelyet és a kutyusokat. További információkért és a gazdikereső kutyák megismeréséhez érdemes felkeresni a menhely hivatalos weboldalát a tappancsotthon.hu címen, ahol minden kutyusról részletes leírást és fényképeket találhatsz.

Adomány gyűjtés: Tappancs Állatotthon

A Tappancs Állatotthon számára a kemma.hu is szervezett adománygyűjtést. Augusztus végéig tartó gyűjtésünk során tárgyi adományokat várunk, a szerkesztőségünkbe hogy, segíthessünk az Állatotthon működésében és az állatok ellátásában. A közösség aktívan részt vett, több vállalkozás is hozzájárult a gyűjtéshez, például a Négylábúak ABC-je több mint 60 kg kutyaeledellel támogatta az akciót.

Közösségi támogatás a Tappancs Állatotthonnak

Az Állatotthon továbbra is szívesen fogad mindenféle adományt, legyen az pénzbeli, tárgyi vagy akár kétkezi munka. Akár önkéntesként is csatlakozhatsz, sétáltathatod a kutyákat, segíthetsz az etetésben vagy a takarításban, így közvetlenül támogathatod a menhely mindennapi működését. Az örökbefogadás mellett ezek a lehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutyák szerető gondoskodásban részesüljenek.