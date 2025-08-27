augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játékos - Jótékonyság!

1 órája

Tappancs Állatotthon : Puzzle játék

Címkék#kutya#Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat#Rozi#puzzle játék#adomány

A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Tatabányán több mint húsz éve nyújt segítséget elhagyott és bántalmazott kutyáknak. Jelenleg több mint 60 kutya gondozásáról gondoskodnak, és folyamatosan keresnek szerető gazdikat számukra. A Tappancs Állatotthon munkatársai és önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy biztosítsák a kutyák számára a megfelelő ellátást és szeretetet.

Varga Panna

Bár az online puzzle játék nem közvetlenül támogatja a Tappancs Állatotthont, mégis lehetőséget ad arra, hogy megismerd a kutyusokat és felhívd mások figyelmét is a Tappancs Állatotthon munkájára. A játék során betekintést nyerhetsz a kutya mindennapjaiba, és talán kedvet kapsz ahhoz, hogy személyesen is támogasd őket.

Tappancs Állatotthon
Nagy segítség kell most a Tappancs Állatotthonnak
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A puzzle így elsősorban figyelemfelhívó szerepet tölt be, játékosan közelebb hozza az emberekhez a menhelyet és a kutyusokat. További információkért és a gazdikereső kutyák megismeréséhez érdemes felkeresni a menhely hivatalos weboldalát a tappancsotthon.hu címen, ahol minden kutyusról részletes leírást és fényképeket találhatsz. 

Adomány gyűjtés: Tappancs Állatotthon

A Tappancs Állatotthon számára a kemma.hu  is szervezett adománygyűjtést. Augusztus végéig tartó gyűjtésünk során  tárgyi adományokat várunk, a szerkesztőségünkbe hogy, segíthessünk az Állatotthon működésében és az állatok ellátásában. A közösség aktívan részt vett, több vállalkozás is hozzájárult a gyűjtéshez, például a Négylábúak ABC-je több mint 60 kg kutyaeledellel támogatta az akciót.

Közösségi támogatás a Tappancs Állatotthonnak

Az Állatotthon továbbra is szívesen fogad mindenféle adományt, legyen az pénzbeli, tárgyi vagy akár kétkezi munka. Akár önkéntesként is csatlakozhatsz, sétáltathatod a kutyákat, segíthetsz az etetésben vagy a takarításban, így közvetlenül támogathatod a menhely mindennapi működését. Az örökbefogadás mellett ezek a lehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutyák szerető gondoskodásban részesüljenek.

 Állatotthon lakója:

A Tappancs Állatotthonban élő Rozit most online puzzle formájában is megismerheted. A játék során fokozatosan rakhatod össze a képet, és amikor a kirakós elkészül, Rozit láthatod teljes valójában.

Így rakd össze a puzzle-t: Rozi a Tappancs Állatotthon lakója

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview24pieceTappancs Állatotthon

Segítségül a teljes fotó róla:

Tappancs Állatotthon
Rozi - Tappancs Állatotthon
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu