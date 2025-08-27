1 órája
Tappancs Állatotthon : Puzzle játék
A Tappancs Állatotthon és Őrszolgálat Tatabányán több mint húsz éve nyújt segítséget elhagyott és bántalmazott kutyáknak. Jelenleg több mint 60 kutya gondozásáról gondoskodnak, és folyamatosan keresnek szerető gazdikat számukra. A Tappancs Állatotthon munkatársai és önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy biztosítsák a kutyák számára a megfelelő ellátást és szeretetet.
Bár az online puzzle játék nem közvetlenül támogatja a Tappancs Állatotthont, mégis lehetőséget ad arra, hogy megismerd a kutyusokat és felhívd mások figyelmét is a Tappancs Állatotthon munkájára. A játék során betekintést nyerhetsz a kutya mindennapjaiba, és talán kedvet kapsz ahhoz, hogy személyesen is támogasd őket.
A puzzle így elsősorban figyelemfelhívó szerepet tölt be, játékosan közelebb hozza az emberekhez a menhelyet és a kutyusokat. További információkért és a gazdikereső kutyák megismeréséhez érdemes felkeresni a menhely hivatalos weboldalát a tappancsotthon.hu címen, ahol minden kutyusról részletes leírást és fényképeket találhatsz.
Adomány gyűjtés: Tappancs Állatotthon
A Tappancs Állatotthon számára a kemma.hu is szervezett adománygyűjtést. Augusztus végéig tartó gyűjtésünk során tárgyi adományokat várunk, a szerkesztőségünkbe hogy, segíthessünk az Állatotthon működésében és az állatok ellátásában. A közösség aktívan részt vett, több vállalkozás is hozzájárult a gyűjtéshez, például a Négylábúak ABC-je több mint 60 kg kutyaeledellel támogatta az akciót.
Közösségi támogatás a Tappancs Állatotthonnak
Az Állatotthon továbbra is szívesen fogad mindenféle adományt, legyen az pénzbeli, tárgyi vagy akár kétkezi munka. Akár önkéntesként is csatlakozhatsz, sétáltathatod a kutyákat, segíthetsz az etetésben vagy a takarításban, így közvetlenül támogathatod a menhely mindennapi működését. Az örökbefogadás mellett ezek a lehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutyák szerető gondoskodásban részesüljenek.
Segítség a Tappancs Állatotthonnak: születésnapi adomány lett a Kemma akciójából
Állatotthon lakója:
A Tappancs Állatotthonban élő Rozit most online puzzle formájában is megismerheted. A játék során fokozatosan rakhatod össze a képet, és amikor a kirakós elkészül, Rozit láthatod teljes valójában.
Így rakd össze a puzzle-t: Rozi a Tappancs Állatotthon lakója
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fotó róla: