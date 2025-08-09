augusztus 9., szombat

Zseniális konyhai tipp: növény-tápoldat hagymahéjból

Sok olyan házi praktika létezik, amivel az alapvetően szemétnek ítélt holmikat újrahasznosíthatjuk. Mi most azt mutatjuk meg, hogyan lesz a hagymahéjból kiváló növény tápoldat.

Növény tápoldat hagymahéjból
Hagymahéjból tápoldat, mutatjuk, hogyan
Hagymahéjból tápoldat? Mutatjuk, hogyan!

A műtrágya elengedhetetlen ahhoz, hogy növényeink gyorsabban, jobban fejlődjenek és virágzásra ösztönözzük őket. Azonban ezeknek az ára igencsak borsos, viszont van egy jó hírünk: létezik olcsóbb módszer! A hagymahéjból is el lehet készíteni a tápoldatot, ugyanis ez a zöldségféle kifejezetten gazdag olyan tápanyagokban, mint a kálium, a kalcium, a vas, a magnézium, a réz, amelyek nélkülözhetetlenek növényeink számára.

A mindmegette.hu hagymahéj-tápoldat receptje igen egyszerű:

  • gyűjtsük össze a vörös-, a fok-  és a lila hagyma héját,
  • áztassuk őket szoba-hőmérsékletű vízben 2-3 napig,
  • az így kapott folyadékot szűrjük le, 
  • majd öntsünk belőle egy keveset a növények tövéhez.

Ez az otthon elkészített „tápoldat” természetes módon táplálja a növényeket, miközben segít megakadályozni a betegségek kialakulását is.

Egészségesebb kert, jobb termés

A rendszeres tápanyagpótlás nélkülözhetetlen, ha dús virágzásra és bőséges termésre vágyunk. A hagyma- és fokhagymalé erősíti a növényeket, gyorsítja a fejlődésüket, gazdagítja a virágzást és a termékenységet. Ráadásul semmi pénzbe nem kerül, hiszen úgyis a szemetesbe dobnánk ezeket a héjakat. A jövő kertészeinek egyik legfontosabb mottója lehetne: „A biohulladék nem szemét, hanem lehetőség.” 

Ebben a cikkünkben pedig abban segítünk, hogyan óvhatjuk meg a paradicsom-veteményesünket a poloskáktól.

 

 

