Zseniális konyhai tipp: növény-tápoldat hagymahéjból

Sok olyan házi praktika létezik, amivel az alapvetően szemétnek ítélt holmikat újrahasznosíthatjuk. Mi most azt mutatjuk meg, hogyan lesz a hagymahéjból kiváló növény tápoldat.

Hagymahéjból tápoldat, mutatjuk, hogyan

A műtrágya elengedhetetlen ahhoz, hogy növényeink gyorsabban, jobban fejlődjenek és virágzásra ösztönözzük őket. Azonban ezeknek az ára igencsak borsos, viszont van egy jó hírünk: létezik olcsóbb módszer! A hagymahéjból is el lehet készíteni a tápoldatot, ugyanis ez a zöldségféle kifejezetten gazdag olyan tápanyagokban, mint a kálium, a kalcium, a vas, a magnézium, a réz, amelyek nélkülözhetetlenek növényeink számára.

A mindmegette.hu hagymahéj-tápoldat receptje igen egyszerű:

gyűjtsük össze a vörös-, a fok- és a lila hagyma héját,

áztassuk őket szoba-hőmérsékletű vízben 2-3 napig,

az így kapott folyadékot szűrjük le,

majd öntsünk belőle egy keveset a növények tövéhez.

Ez az otthon elkészített „tápoldat” természetes módon táplálja a növényeket, miközben segít megakadályozni a betegségek kialakulását is.

Egészségesebb kert, jobb termés

A rendszeres tápanyagpótlás nélkülözhetetlen, ha dús virágzásra és bőséges termésre vágyunk. A hagyma- és fokhagymalé erősíti a növényeket, gyorsítja a fejlődésüket, gazdagítja a virágzást és a termékenységet. Ráadásul semmi pénzbe nem kerül, hiszen úgyis a szemetesbe dobnánk ezeket a héjakat. A jövő kertészeinek egyik legfontosabb mottója lehetne: „A biohulladék nem szemét, hanem lehetőség.”

