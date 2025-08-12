Ennyibe kerül az iskolakezdés: a tanszerek legjobb árai egy helyen

Augusztus közepén a nagy áruházláncok újabb akciókkal segítik az iskolakezdésre készülő szülőket. Ilyenkor a családoknak jelentős kiadással kell számolniuk: gyermekenként átlagosan 20–55 ezer forintot költenek a tanévkezdésre, ami új iskolatáska, tanszerek, sportfelszerelés vagy digitális eszközök esetén akár 60–80 ezer forintra is nőhet. A Lidl, az Aldi, a Tesco és a Spar minden évben erős árversenyt indít a vásárlók kegyeiért – már július végétől kedvezményes iskolaszereket kínálnak.

Kedvező árak a tanszerek terén - irány az iskolakezdés!

Fotó: Bach Máté

Tanszerek akcióban: filléres füzetek minden méretben

A legfontosabb tanszerek közé tartoznak a különféle füzetek. Szerencsére augusztus 14-től több helyen szinte fillérekért beszerezhetők az egyszerűbb példányok. Aldi üzletekben például A5 méretű, 32 lapos iskolai füzetet már darabonként 69 forintért kínálnak. az A4-es nagyobb füzet pedig 119 forint/db áron kapható. Lidl is széles füzetválasztékkal készült: a 14-32 vonalazású (elsős) 32 oldalas füzetek ára 55 és 99 forint között mozog, a vastagabb kemény fedeles füzetek pedig 99–149 Ft körüli áron vannak akcióban. Tesco áruházaiban hasonlóan olcsó füzeteket találunk: a legegyszerűbb 32 lapos füzetek 89 forinttól elérhetők, igaz, a szebb mintás vagy prémium darabok ára felmehet néhány száz forintra. Spar/Interspar üzletekben is már 99 forinttól kaphatók füzetek, és több száz féle füzet közül választhatunk, a sima vonalas füzetektől a mintás spirálfüzetekig. Érdemes megfontolni, hogy valóban szükség van-e a drágább, dizájnos füzetekre – hiszen a tanév végére mindegyik betelik és gyűrött lesz, a funkciójukat az olcsóbbak is tökéletesen betöltik.

Tollak és írószerek: akciók pár száz forinttól

Az írószerek terén is nagy a kínálat és a kedvezmények.

Aldi - Augusztus 14-től az Aldi üzletekben a legegyszerűbb iskolai füzetek szinte fillérekért beszerezhetők. Az A5-ös méretű, 32 lapos füzetek darabonként 69 forintba kerülnek, ami az egyik legkedvezőbb ajánlat a piacon. A nagyobb méretű, A4-es, 32 lapos változatokat pedig 119 forintos darabáron kínálják. Ezek az árak ideálisak, ha több példányt szeretnénk egyszerre beszerezni a tanév elejére.

Lidl – A Lidl is komoly füzetkínálattal készült az iskolakezdésre. Az elsősök számára készült, 14–32 vonalazású, 32 oldalas füzetek ára 55 és 99 forint között mozog. Aki tartósabb, elegánsabb kivitelre vágyik, választhat kemény fedeles füzeteket is, amelyek 99–149 forint közötti áron érhetők el. Ez különösen jó ajánlat, ha egy-egy fontosabb tantárgyhoz strapabíróbb darabra van szükség.

Tesco – A Tesco áruházakban a legegyszerűbb, 32 lapos füzetek 89 forinttól kaphatók, ami versenyképes ár az Aldival és a Lidl-lel összevetve is. Ugyanakkor a szebb mintás, prémium kivitelű darabok ára itt is felmehet néhány száz forintra, így érdemes átgondolni, mennyire fontos a látvány a mindennapi használatban.

Spar/Interspar – A Spar és Interspar üzletekben 99 forinttól kezdődnek a legegyszerűbb füzetek, és több száz féle termék közül lehet válogatni. A kínálatban megtalálhatóak a sima vonalas és négyzetrácsos füzetek, valamint a mintás spirálfüzetek is, amelyek a felsőbb évfolyamos diákok körében népszerűek.

Iskolatáskák és tolltartók: nagy árkülönbségek

Az iskolatáska az egyik legnagyobb tétel a bevásárlólistán, de itt is találhatunk jó akciókat. Lidl – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is kínál kedvező árú ergonomikus táskát: egy Herlitz ergonomikus iskolatáska-szettet, amely a táskán kívül tolltartót és tornazsákot is tartalmaz, 19 999 forintos áron. Az Aldi ezzel szemben külön iskolatáskákat akcióz: az újrahasznosított anyagból készült, ergonomikus, párnázott modell 8 999 forintért vihető haza, ami kifejezetten kedvező ár-érték arányt képvisel. A Tesco aktuális ajánlatában a Herlitz iskolatáska szerepel 10 990 forintos Clubcard-kedvezményes áron, a teljes ár itt 12 990 forint lenne. A Spar és Interspar üzletekben jelenleg nem találni kiemelt iskolatáska-akciót, viszont tolltartók már 1 299 forinttól, hátizsákok pedig 1 799 forinttól elérhetők, egészen a prémium, közel 17 000 forintos darabokig. A számokból jól látszik, hogy míg a Lidl komplex szettben gondolkodik, addig az Aldi és a Tesco inkább az egyes darabok árát igyekezett versenyképessé tenni, a Spar pedig főként a kisebb kiegészítők piacán kínál olcsóbb alternatívát.