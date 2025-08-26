Betiltották a közös tanévnyitókat

A Felvidéken nem csillapodik a hepatitis A-járvány. Ógyallán voltak egy újabb járványkitörések, előbb nyolc esetet regisztráltak, különböző címeken élő família tagjai között, majd még három megbetegedést, amely egy 25 tagú család tagjai között ütötte fel a fejét. A szlovák, komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) jelentése szerint augusztus 25-ig összesen 92 esetet jelentettek a régióban. Mindez pedig már az iskolakezdést és a tanévnyitókat is érinti az egész járásban, de óvintézkedéseket tesznek a járvány megállítása érdekében az élelmiszerboltokban és a szociális intézményekben is.

Az észak-komáromi Selye János Gimnáziumban semlehet majd ilyen tanévnyitót tartani az idén

Forrás: Selye János Gimnázium/Facebook

A Hepatitis A terjedése

Mint arra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhvíta a figyelmet, a hepatitis A terjedése széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel valósul meg. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás. Ógyallán egyébként artézi kút biztosítja a helyiek ivóvízszükségletét, ezt is fertőtlenítik.

Mik a hepatitis A fertőzés tünetei?

Hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság

Rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom

Sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása)

A betegség általában magától elmúlik néhány hét alatt, de a teljes felépülés akár 1-2 hónapig is eltarthat. Fontos, hogy a gyógyulás alatt kerülni kell az alkoholt és más, a májat terhelő anyagokat. Súlyos esetekben kórházi kezelésre is szükség lehet. A vírust a lappangási időben is át tudják adni a betegek másoknak. Létezik ellene védőoltás, és a RÚVZ fel is hívta a szlovákiai gyermek- és serdülőorvosok figyelmét a kétéves gyermekek A típusú vírusos hepatitisz elleni megelőző oltásának lehetőségére az alacsony szociális és higiéniai színvonalú, ivóvízhez nem jutó, szennyvízelvezetés nélküli vagy alacsony lakhatási színvonalú helyeken élők esetében.

A tanévnyitókat is máshogy kell megtartani a Hepatitis-járvány miatt

A Komáromi Megyei Egészségügyi Hivatal, mivel a hepatitis A terjedése megállíthatatlannak tűnik, továbbra is azt tanácsolja, hogy senki ne szervezzen tömegrendezvényeket, és mint arra a hivatal vezetője Denisa Masárová kiemelte, a tanév kezdete előtt irányelveket adtak ki a Komáromi járás összes iskolájának, hogy fokozott higiéniai és járványügyi rendszerben működjenek. A Szia Komárom a különböző szabályokról is írt, amelyek az iskolai, óvodai életet meghatározzák.