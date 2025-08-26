3 órája
Betiltották a közös tanévnyitókat
Megálíthatatlanul terjed a sárgaság tőlünk pár kilométerre, ezért komoly szabályokat és tilalmakat vezetetett be a szlovák közegészségügy. A Hepatitis A-járvány miatt másmilyenek lesznek a 2025-ös tanévnyitók a magyarlakta, Komáromi járásában.
A Felvidéken nem csillapodik a hepatitis A-járvány. Ógyallán voltak egy újabb járványkitörések, előbb nyolc esetet regisztráltak, különböző címeken élő família tagjai között, majd még három megbetegedést, amely egy 25 tagú család tagjai között ütötte fel a fejét. A szlovák, komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) jelentése szerint augusztus 25-ig összesen 92 esetet jelentettek a régióban. Mindez pedig már az iskolakezdést és a tanévnyitókat is érinti az egész járásban, de óvintézkedéseket tesznek a járvány megállítása érdekében az élelmiszerboltokban és a szociális intézményekben is.
A Hepatitis A terjedése
Mint arra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhvíta a figyelmet, a hepatitis A terjedése széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel valósul meg. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás. Ógyallán egyébként artézi kút biztosítja a helyiek ivóvízszükségletét, ezt is fertőtlenítik.
Mik a hepatitis A fertőzés tünetei?
- Hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság
- Rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom
- Sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása)
A betegség általában magától elmúlik néhány hét alatt, de a teljes felépülés akár 1-2 hónapig is eltarthat. Fontos, hogy a gyógyulás alatt kerülni kell az alkoholt és más, a májat terhelő anyagokat. Súlyos esetekben kórházi kezelésre is szükség lehet. A vírust a lappangási időben is át tudják adni a betegek másoknak. Létezik ellene védőoltás, és a RÚVZ fel is hívta a szlovákiai gyermek- és serdülőorvosok figyelmét a kétéves gyermekek A típusú vírusos hepatitisz elleni megelőző oltásának lehetőségére az alacsony szociális és higiéniai színvonalú, ivóvízhez nem jutó, szennyvízelvezetés nélküli vagy alacsony lakhatási színvonalú helyeken élők esetében.
A tanévnyitókat is máshogy kell megtartani a Hepatitis-járvány miatt
A Komáromi Megyei Egészségügyi Hivatal, mivel a hepatitis A terjedése megállíthatatlannak tűnik, továbbra is azt tanácsolja, hogy senki ne szervezzen tömegrendezvényeket, és mint arra a hivatal vezetője Denisa Masárová kiemelte, a tanév kezdete előtt irányelveket adtak ki a Komáromi járás összes iskolájának, hogy fokozott higiéniai és járványügyi rendszerben működjenek. A Szia Komárom a különböző szabályokról is írt, amelyek az iskolai, óvodai életet meghatározzák.
Közös tanévnyitókat például nem lehet idén tartani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az osztályok nem gyűlhetnek össze egy közös ünnepségre. Külön-külön a saját termében mindegyik osztály megtarthatja a tanévnyitót, de ételt-italt nem vihetnek be. A szülői értekezleteket is így lehet megtartani.
Szabályok és tilalmak a sárgaság miatt
- A Komáromi járásban beiltották a tömegrendezvényeket (a sport-, kulturális, társaságiakat egyaránt) az oktatási-nevelési intézményekben
- Az óvodákban elrendelték a reggeli szűréseket, és ajánlják a melegvízes, szappanos kézmosást (az alkoholos kézertőtlenítő hazsnálatát viszont nem)
- Az intézményekben rendszeresen fertőtleníteni kell a helyiségeket és a felületeket vírusölő készítményekkel. A textil törülközők használatát megtiltották, helyettük egyszer használatos kéztörlőket kell használni.
- Az iskolaépületbe, az étkezőbe és a tornaterembe való belépéskor gondoskodni kell az általános és középiskolás tanulók kézfertőtlenítéséről alkoholos kézfertőtlenítő szerrel, amely teljes vírusölő hatással rendelkezik.
- Tesiórát csak az iskolai kültéren lehet tartani.
- Minimalizálni kell a közös tantermek használatát, használatuk esetén pedig el kell végezni a helyiségek és felületek fertőtlenítését.
- Az iskolai ebédlőkben gondoskodni kell az edények lehető legmagasabb hőmérsékleten történő mosásáról, fertőtlenítőszerek használatával.
A szlovák Lidl is megszólalt, hogy megnyugtassa vásárlóit, vigyáznak az egészségükre. Mint az ógyallai önkormányzat Facebook-oldalán olvasható, nem csak ott, de Észak-Komáromban is fokozott intézkedéseket tesznek, fertőtlenítenek, és az elelnőrzések szerint is minden rendben van.