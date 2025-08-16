Meglepetéssel indul a tanév, ezt megszenvedhetik a gyerekek

Sokan bíztak benne, hogy a tanévkezdés egyben enyhülést is hoz a hőség után, de idén másként alakul az ősz. A friss előrejelzések szerint szeptembertől nem a megszokott hűvös reggelekre kell készülnünk, hanem meglepően meleg és csapadékos időre – ez pedig komoly kihívást jelenthet a gyerekeknek is.

A tanévkezdés idén nemcsak az iskolatáskákat, hanem az időjárás kiszámíthatatlanságát is elhozza

Túl nyárias ősz – nem ideális a tanévkezdéshez

A szeptembertől novemberig tartó időszak akár 2–2,5 fokkal is melegebb lehet az átlagosnál. Ez elsőre nem tűnik rossz hírnek, de a hosszabb nyári klíma megnehezítheti a visszaállást a hétköznapi rutinra, különösen az iskolás gyerekek számára. A tartós meleg befolyásolhatja az alvást, a koncentrációt, és akár az immunrendszer működését is – írja a koponyeg.hu oldala.