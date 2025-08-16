augusztus 16., szombat

Meglepetéssel indul a tanév, ezt megszenvedhetik a gyerekek

Címkék#hőség#immunrendszer#klíma#tanév

Bár sokan várták a hűvös, őszi felfrissülést, idén egészen más időjárási képpel indul a szezon. A tanévkezdés idején szokatlanul meleg és csapadékos napok jöhetnek, ami a gyerekek szervezetét is próbára teheti.

Kemma.hu

Sokan bíztak benne, hogy a tanévkezdés egyben enyhülést is hoz a hőség után, de idén másként alakul az ősz. A friss előrejelzések szerint szeptembertől nem a megszokott hűvös reggelekre kell készülnünk, hanem meglepően meleg és csapadékos időre – ez pedig komoly kihívást jelenthet a gyerekeknek is.

Belgrade,,Serbia,-,June,14,,2018:,One,Young,Woman,Running, tanévkezdés
A tanévkezdés idén nemcsak az iskolatáskákat, hanem az időjárás kiszámíthatatlanságát is elhozza
Fotó: Alex Linch / Forrás:  Shutterstock

Túl nyárias ősz – nem ideális a tanévkezdéshez

A szeptembertől novemberig tartó időszak akár 2–2,5 fokkal is melegebb lehet az átlagosnál. Ez elsőre nem tűnik rossz hírnek, de a hosszabb nyári klíma megnehezítheti a visszaállást a hétköznapi rutinra, különösen az iskolás gyerekek számára. A tartós meleg befolyásolhatja az alvást, a koncentrációt, és akár az immunrendszer működését is – írja a koponyeg.hu oldala.

Eső és betegség: dupla csapás a gyerekekre

Az előrejelzések nemcsak melegről, hanem gyakori esőzésekről is szólnak. A hirtelen záporokban könnyű elázni, ami megnöveli a megfázásos és felső légúti betegségek kockázatát – különösen zárt közösségekben, mint az iskolák és óvodák. Ráadásul a párás levegő kedvezhet az allergéneknek és gombás fertőzéseknek is.

A szakértők figyelmeztetnek: kiszámíthatatlan ősz jön

Bár a nyári hangulat megmaradhat szeptemberben, nem érdemes hátradőlni. Egy hirtelen időjárás-változás – lehűlés vagy intenzív esőzés – bármikor bekövetkezhet, ezért fontos, hogy a gyerekek öltözete és a család napi rutinja is alkalmazkodjon az őszi időszakhoz.

GALÉRIA: A tatai Vaszary János Általános Iskolába is megérkeztek a tankönyvek (Fotó: G.D.V.)

Fotók: G.D.V.

 

