Gyerekek az utakon: így készüljünk a szeptemberi becsengetésre

Az iskolák nyitásával nemcsak a diákok számára kezdődik új időszámítás, hanem a közlekedésben is érezhető a változás. A tanévkezdés heteiben jelentősen megnő a forgalom, ezzel együtt a baleseti kockázat is. A szülők felelőssége, hogy gyermekeik figyelmét időben felhívják a közlekedési szabályokra, és ők maguk is példát mutassanak a mindennapi helyzetekben.

A tanévkezdéskor fokozottan ügyeljünk a biztonságra!

Fotó: miniseries / Forrás: Getty Images

Tanévkezdés: a biztonság legyen az első

A szeptemberi becsengetés előtt nemcsak a tanszerek beszerzése és az ünneplő kikészítése fontos, hanem az is, hogy a család együtt készüljön a reggeli közlekedés kihívásaira. A gyerekek sokszor figyelmetlenek, ezért különösen veszélyes lehet számukra az iskolaidőszak első néhány hete, amikor a nyári szünet után újra belecsöppennek a forgalmas reggeli csúcsba. A szon.hu-nak egy tapasztalt baleseti tudósító elmondta:

A gyerekek azt a mintát követik, amit a szüleiktől látnak. Ha az apa vagy anya nyugodtan vezet, figyel a szabályokra, és nem idegeskedik az utakon, a gyerekben is ez rögzül

A reggeli kapkodás, az utolsó pillanatos indulás viszont nemcsak a felnőttekben, hanem a kicsikben is feszültséget kelt, ami könnyen figyelmetlenséghez vezethet. Éppen ezért tanácsos előre felkészülni: a tanévkezdés előtti napokban közösen készítsék össze az iskolatáskát, a tornazsákot, az ünneplőt, és írják össze, mire lesz szükség az első napokban. Ha mindez előre megvan, a reggelek nyugodtabban telhetnek.

Sokan úgy gondolják, hogy a gyereket egészen az iskola kapujáig kell vinni, ám ez nem feltétlenül szükséges. Ha 100–200 méterre az intézménytől áll meg az autó, a gyerekeknek is jót tesz a séta, ráadásul útközben a szülők elmagyarázhatják a KRESZ-táblák jelentését, ami fontos része a biztonságos, önálló közlekedésre való felkészítésnek.

A szakemberek szerint a tanévkezdés mindig a felelősségről szól: a szülők részéről az előrelátásról, a gyerekek részéről pedig a szabályok elsajátításáról. Ha mindkét oldal komolyan veszi a feladatát, az új iskolaév nemcsak sikeresen, hanem balesetmentesen is indulhat.