Rászoruló gyerekek ezrei várnak segítségre, tanévkezdésig te is segíthetsz

Közzel a cél, idén kétezer csomagot vinnének családoknak. Tanévkezdésre az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyerekeknek gyűjt, tanszerekre.

Kemma.hu

Már augusztus végén járunk és nagyon közzel a tanévkezdés. Minden szülő tudja, hogy iskolakezdés előtti bevásárlás komoly anyagi megterhelést jelenthet a családoknak. Vannak akik sajnos nem minden tudnak maguk beszerezni. Ilyenkor segít az Ökumenikus Segélyszervezet „Iskolakezdés együtt!” segélyakciója. Célja, hogy rászoruló gyermekeknek segítsenek felkészülni a tanévre. 

Idén 2000 "táskára" gyűjtenek a tanévkezdésre
Idén 2000 "táskára" gyűjtenek a tanévkezdésre
Forrás: MTI

Adománygyűjtés tanévkezdésre

Ők nem csak megveszik amit lehet hanem felmérik a gyerekek szükségleteit is. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádiónak mondta el, hogy minden gyermeknek másra van szüksége. Eltérhetnek az igények egy lány és egy fiú, illetve egy alsós és egy felsős esetében is. A leggyakrabban azonban továbbra is a klasszikus iskolaszerek szerepelnek maradtak a listán tolltartó, körző, vonalzó, írószerek és iskolatáska.

Idén összesen 2000 csomagot szeretnének eljuttatni a rászoruló családoknak, ehhez pedig 30 millió forintra van szükségük. Jelenleg az adománygyűjtés nagyjából félúton jár, nemrég érték el a 13 millió forintot. A kampány szeptember 1-jéig tart, és bárki segíthet: egy 500 forintos adománnyal is hozzájárulhatunk, ha felhívjuk a 1353-as adományvonalat.

A Kemma.hu minden fontos információnak utána nézett, ami az iskolakezdéshez kell. És előre megnéztük a legfontosabb dátumokat is.

 

