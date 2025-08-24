Rászoruló gyerekek ezrei várnak segítségre, tanévkezdésig te is segíthetsz

Már augusztus végén járunk és nagyon közzel a tanévkezdés. Minden szülő tudja, hogy iskolakezdés előtti bevásárlás komoly anyagi megterhelést jelenthet a családoknak. Vannak akik sajnos nem minden tudnak maguk beszerezni. Ilyenkor segít az Ökumenikus Segélyszervezet „Iskolakezdés együtt!” segélyakciója. Célja, hogy rászoruló gyermekeknek segítsenek felkészülni a tanévre.

Idén 2000 "táskára" gyűjtenek a tanévkezdésre

Forrás: MTI

Adománygyűjtés tanévkezdésre

Ők nem csak megveszik amit lehet hanem felmérik a gyerekek szükségleteit is. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója az InfoRádiónak mondta el, hogy minden gyermeknek másra van szüksége. Eltérhetnek az igények egy lány és egy fiú, illetve egy alsós és egy felsős esetében is. A leggyakrabban azonban továbbra is a klasszikus iskolaszerek szerepelnek maradtak a listán tolltartó, körző, vonalzó, írószerek és iskolatáska.