Energiahatékonyság

1 órája

75,8 millióból újul meg a bakonyaljai község művelődési háza

Energetikai korszerűsítés valósulhat meg. A támogatásból a kis község művelődési házán többek köz a hőszigetelést és az akadálymentesítést oldják meg.

Kemma.hu

A település támogatásáról Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője osztott meg részleteket. 

Támogatásból lesz gazdaságosabb a művelődési ház

Mint a képviselő Facebook-oldalán beszámolt róla: a bársonyosi önkormányzat 75,8 millió forint, TOP Plusz-os támogatást nyert a művelődési ház teljes felújítására.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban lekérhető összegből megújul az épület hőszigetelése, fűtési rendszere. Felújítják a belső teret és nyílászáróit, valamint akadálymentes lesz a megközelítése és használata. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, energiatakarékos, mindenki számára hozzáférhető közösségi tér jön létre a bársonyosiak számára.

 

