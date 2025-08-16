A családanya, aki sportbirodalmat épít és százakat segít

Tálosné Rozsinszky Rita életét a sport, a család és a rászorulók segítése határozza meg. Ez a különleges mesterhármas meghatározza mindennapjait, munkáját és közösségi szerepvállalását.

Tálosné Rozsinszky Rita munkássága példát mutat a sportban és a karitatív tevékenységekben is

Forrás: Nők fókuszban magazin

Tálosné Rozsinszky Rita hármas küldetése: sport, család, segítség

– Szerető családom volt és van, összetartóak vagyunk. Mivel a sport átszőtte az egész életemet, a családom természetesen végig részese volt ennek. Édesapám hétvégente minden mérkőzésemre kijárt, végigszurkolta az összes meccset, mindenben támogattak. Ezt a támogatást a férjem vette át, mióta találkoztunk. Immár 25 éve vagyunk együtt, a negyedszázad alatt nagyon sokat tanultam tőle. Férjem kiváló szakember, elismert cégvezető. Az ő segítségével saját személyiségem hatalmas fejlődésen ment keresztül. Hatására szélesebben, világosabban látom a világot, és mára már tudom, hogy sokkal magasabb célok elérésére is képes vagyok. Két csodálatos fiam van, Attila családjával Kecskeméten él, Péter pedig Rómában tanul az egyetemen.

Ifj. Tálos Péter édesanyjával és édesapjával

Forrás: Nők fókuszban magazin

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is – térünk át a röplabdára. – Hat évvel ezelőtt, 2019-ben alapítottam meg az Észak-dunántúli Röplabda Akadémiát, vagyis az ÉDRA-t Tatán. Azóta sokat fejlődtünk, mind teremröplabdában, mind strandröplabdában vannak válogatott játékosaink. Brazil vezetőedzőnk a strandröplabda női válogatott szövetségi kapitánya, két játékosunk pedig nemrég Thaiföldön képviselte Magyarországot egy nemzetközi versenyen. Már negyedik éve vezetem a székesfehérvári MÁV Előre Sport Club röplabdaszakosztályát. Ebben az időszakban a női és a férfi felnőtt csapatunk egyaránt extraligás lett, jelenleg is előkelő helyeken állnak a bajnokságban. Férficsapatunk idén megnyerte a Magyar Kupát, ezzel történelmet írtunk a klubbal. Ebben az évben a legnagyobb projektünk a strandröplabdában kezdődött. Elindítottuk az Olimpia Programunkat, ehhez megtettük az első lépéseket. Magyarországon először nálunk lettek profi strandröplabda-játékosok. Hisszük, hogy az eddig amatőr szinten lévő strandröplabdában nagyszerű lehetőség rejlik az ország számára, ebben a sportágban is kinevelhetőek olimpián részt vevő játékosok.