Botrányhős az esztergomi színpadon: képeken T. Danny koncertje

T.Danny az MCC Feszt utolsó estéjén lépett fel, ahol több olyan dal is elhangzott amely magánéletével is összefügg.

T.Danny az MCC Feszt színpadán

Forrás: Hagymási Bence / 24.óra

T.Danny magánéletéről is rappelt Esztergomban

Mint megírtuk, a botrányhős magánélete is többször került reflektorfénybe, különösen barátnője, Kecskés Enikő modellel való kapcsolata és szakítása óta. Több dalában is utalt párjára – például a „Szívtipró” vagy a „Rockstar” klipjében. A közönség ezeket is hallhatta a szombati koncerten.

Nemrég pedig egy koncertvideón döbbentek meg rajongói: a rapper kórosan sovány volt és furcsa mozdulatokat tett. Fotókon mutatjuk, hogy nézett ki esztergomi koncertjén T. Danny.