Erre érdemes figyelni mielőtt útnak indulsz Tatabányán

Az állami ünnep az idei évben szerdai napra esik. A kemma.hu is beszámolt arról, hogy a Máv-Csoport közös menetrenddel készül az egész hétre. Ez érinti az elővárosi és távolsági vonatokat, a távolsági és helyközi Volánbuszokat, valamint a Volánbusz által üzemeltetett helyi járatokat. A tatabányai T-Busz is módosított menetrendet vezet be.

Ünnepi menetrend a T-Busz tatabányai helyi járatain.

Forrás: beküldött

Így közlekednek a T-Busz járatai az augusztus 20-ai héten

A tatabányai helyi járatok munkaszüneti nap szerinti menetrend szerint közlekednek augusztus 20-án. Néhány járat ideiglenes menetrend alapján közlekedik majd.