Augusztus 20

49 perce

Erre érdemes figyelni mielőtt útnak indulsz Tatabányán

Címkék#ünnep#Tatabánya#T-Busz#busz menetrend

Az idei évben az állami ünnep szerdai napra esik. A hét közepi ünnepnap azt jelenti, hogy augusztus 20-a gyökeresen felborítja a már megszokott nyári közlekedési rendet. A Máv-csoport közös menetrendet vezetett be, ám a tatabányai helyi tömegközlekedést bonyolító T-Busz ettől eltérő menetrendet alkalmaz augusztus 20-a miatt.

Kemma.hu

Az állami ünnep az idei évben szerdai napra esik. A kemma.hu is beszámolt arról, hogy a Máv-Csoport közös menetrenddel készül az egész hétre. Ez érinti az elővárosi és távolsági vonatokat, a távolsági és helyközi Volánbuszokat, valamint a Volánbusz által üzemeltetett helyi járatokat. A tatabányai T-Busz is módosított menetrendet vezet be.

t-busz menetrend
Ünnepi menetrend a T-Busz tatabányai helyi járatain.
Forrás:  beküldött

Így közlekednek a T-Busz járatai az augusztus 20-ai héten

A tatabányai helyi járatok munkaszüneti nap szerinti menetrend szerint közlekednek augusztus 20-án. Néhány járat ideiglenes menetrend alapján közlekedik majd.

  • Az 51, 53, 59 és az 59B járatok augusztus 20-a 0:00 órától augusztus 20-a 24:00 óráig nem közlekednek.
  • Az 51B, 53B, 55-ös járatok módosított indulási idők szerint közlekednek a tatabányai helyi közlekedésben.

 

