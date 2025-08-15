58 perce
Erre érdemes figyelni mielőtt útnak indulsz Tatabányán
Az idei évben az állami ünnep szerdai napra esik. A hét közepi ünnepnap azt jelenti, hogy augusztus 20-a gyökeresen felborítja a már megszokott nyári közlekedési rendet. A Máv-csoport közös menetrendet vezetett be, ám a tatabányai helyi tömegközlekedést bonyolító T-Busz ettől eltérő menetrendet alkalmaz augusztus 20-a miatt.
Így közlekednek a T-Busz járatai az augusztus 20-ai héten
A tatabányai helyi járatok munkaszüneti nap szerinti menetrend szerint közlekednek augusztus 20-án. Néhány járat ideiglenes menetrend alapján közlekedik majd.
- Az 51, 53, 59 és az 59B járatok augusztus 20-a 0:00 órától augusztus 20-a 24:00 óráig nem közlekednek.
- Az 51B, 53B, 55-ös járatok módosított indulási idők szerint közlekednek a tatabányai helyi közlekedésben.
