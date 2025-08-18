2 órája
Korlátozta a T-Busz, hogy ki szólhat hozzá a menetdíjak emeléséhez
Korlátozták, hogy ki szólhat hozzá a jegy és bérlet ár emelésekhez. A tatabányai közösségi közlekedést üzemeltető T-Busz Kft. közösségi oldalán korlátozta a hozzászólások lehetőségét.
Korábban a kemma.hu is beszámolt a tatabányai közösségi közlekedést érintő jegy és bérlet ár emelésekről. A T-Busz iskolakezdésre időzített áremelése a menetjegyeket és a legtöbb bérlet típust is érinti. Lesz olyan bérlet, ami 1000 forinttal kerül majd többe szeptember 1-től. Most egy nem várt dologra lettünk figyelmesek a bejelentéssel kapcsolatban.
Nem szólhat hozzá akárki a menetdíj emelésekhez a T-Busz közösségi oldalán
A T-Busz Kft. sorra teszi közzé közösségi oldalán az újabb és újabb információkat az iskolakezdésre időzített áremelésekről. Ezzel együtt a cég Facebook oldalán korlátozták a hozzászólás lehetőségét a témával kapcsolatban. Nem akárki szólhat hozzá a menetdíj emelésekhez.
A hozzászólás lehetőségét, vagy inkább korlátozását ide kattintva megnézhetik.
