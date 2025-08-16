Iskolakezdésre drágul a közösségi közlekedés Tatabányán

Drágulnak a menetdíjak Tatabánya közösségi közlekedésben. A T-Busz Kft. közösségi oldalán számolt be a menetdíjak emeléséről, melyek szeptember 1-től lép érvénybe, mely érinti az elővételben és az autóbuszon váltott menetjegyeket, az összvonalas havi bérletek, valamint a nyugdíjas havi bérleteket is egyaránt.

Drágulnak a menetdíjak a T-Busz járatain.

Forrás: beküldött

Iskolakezdésre drágulnak a díjszabások a T-Busz járatain

Épp iskolakezdésre drágulnak a menetdíjak Tatabánya közösségi közlekedésében. A menetdíjak a közlekedési vállalat szerint a következőképp alakulnak:

Menetjegy elővételben: 280 Ft helyett, 350 Ft-ra emelkedik

Menetjegy autóbuszon: 390 Ft helyett, 500 Ft-ra nő

Napijegy: 830 Ft helyett, 1050 Ft-ra növekszik

Összvonalas havi bérlet 6500 Ft helyett, 7500 Ft-ra emelkedik

A tanulói bérletek ára nem változik, ám a nyugdíjas bérletek ára 3050 Ft-ról 3500 Ft-ra növekszik. A további részletek a díjszabások emelkedéséről a T-Busz oldalán érhető el.