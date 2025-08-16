augusztus 16., szombat

Drágulás

37 perce

Iskolakezdésre drágul a közösségi közlekedés Tatabányán

Címkék#Tatabánya#T-Busz Kft#menetdíj#árak

Drágul a tömegközlekedés Tatabányán. A tatabányai közösségi közlekedést üzemeltető T-Busz Kft közösségi oldalán jelentette be a drágulást, mely már szeptember 1-től életbe lép. Lesz olyan bérlet típus is, aminek az ára 1000 Ft-al növekszik majd.

Kemma.hu

Drágulnak a menetdíjak Tatabánya közösségi közlekedésben. A T-Busz Kft. közösségi oldalán számolt be a menetdíjak emeléséről, melyek szeptember 1-től lép érvénybe, mely érinti az elővételben és az autóbuszon váltott menetjegyeket, az összvonalas havi bérletek, valamint a nyugdíjas havi bérleteket is egyaránt.

t-busz menetrend
Drágulnak a menetdíjak a T-Busz járatain.
Forrás:  beküldött

Iskolakezdésre drágulnak a díjszabások a T-Busz járatain

Épp iskolakezdésre drágulnak a menetdíjak Tatabánya közösségi közlekedésében. A menetdíjak a közlekedési vállalat szerint a következőképp alakulnak:

  • Menetjegy elővételben: 280 Ft helyett, 350 Ft-ra emelkedik
  • Menetjegy autóbuszon: 390 Ft helyett, 500 Ft-ra nő
  • Napijegy: 830 Ft helyett, 1050 Ft-ra növekszik
  • Összvonalas havi bérlet 6500 Ft helyett, 7500 Ft-ra emelkedik

A tanulói bérletek ára nem változik, ám a nyugdíjas bérletek ára 3050 Ft-ról 3500 Ft-ra növekszik. A további részletek a díjszabások emelkedéséről a T-Busz oldalán érhető el.

 

