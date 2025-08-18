Heves indulatokat váltott ki a jegyáremelés bejelentése a buszokon Tatabányán

A napokban a kemma.hu is beszámolt a jegyáremelésről a tatabányai közösségi közlekedésben. A T-Busz Kft. iskolakezdésre emeli meg a jegyek és bérletek árait. Van olyan bérlet típus, ami 1000 forinttal kerül majd többe. A tatabányaiaknál heves indulatokat váltott ki az újabb jegyáremelés.

Heves indulatok a T-Busz újabb jegy és bérlet ár emelésekről

Forrás: tbusz.hu

Nyár elején a kemma.hu is megírta a lakosok felháborodását a járatcsökkentés miatt, most a jegyárak emelkednek. Olvasóink ismét véleményt formáltak a jegyáremelésről, ami a közösségi közlekedést érinti Tatabányán.

Volt olyan, aki a rövid időn belüli drágulás mértékével nem ért egyet:

Tavaly is drágult ezer forintal most megint??? Miért kell minden évben felemelni??Ez már minden határon túl megy

Akadt olyan olvasónk, aki a hétvégi menetrenddel nem ért egyet:

Hétvégén pedig csak délelőtt közlekedj, különben egy órát várhatsz, ha lekésed a buszt

Valaki szerint ez nem a közösségi közlekedőknek kedvez: