Heves indulatokat váltott ki a jegyáremelés bejelentése a buszokon Tatabányán
Heves indulatokat váltott ki a tatabányai közösségi közlekedés menetjegy és bérlet árak emelésének bejelentése. A T-Busz iskolakezdésre emeli a jegyárakat a helyi járatos autóbuszokon.
A napokban a kemma.hu is beszámolt a jegyáremelésről a tatabányai közösségi közlekedésben. A T-Busz Kft. iskolakezdésre emeli meg a jegyek és bérletek árait. Van olyan bérlet típus, ami 1000 forinttal kerül majd többe. A tatabányaiaknál heves indulatokat váltott ki az újabb jegyáremelés.
Heves indulatok a T-Busz újabb jegy és bérlet ár emeléséről
Nyár elején a kemma.hu is megírta a lakosok felháborodását a járatcsökkentés miatt, most a jegyárak emelkednek. Olvasóink ismét véleményt formáltak a jegyáremelésről, ami a közösségi közlekedést érinti Tatabányán.
Volt olyan, aki a rövid időn belüli drágulás mértékével nem ért egyet:
Tavaly is drágult ezer forintal most megint??? Miért kell minden évben felemelni??Ez már minden határon túl megy
Akadt olyan olvasónk, aki a hétvégi menetrenddel nem ért egyet:
Hétvégén pedig csak délelőtt közlekedj, különben egy órát várhatsz, ha lekésed a buszt
Valaki szerint ez nem a közösségi közlekedőknek kedvez:
Ez a mostani intèzkedès nem a busszal közlekedökről szól!
