Jegyáremelés

2 órája

Heves indulatokat váltott ki a jegyáremelés bejelentése a buszokon Tatabányán

Címkék#menetjegy#Tatabánya#jegyáremelés#árak

Heves indulatokat váltott ki a tatabányai közösségi közlekedés menetjegy és bérlet árak emelésének bejelentése. A T-Busz iskolakezdésre emeli a jegyárakat a helyi járatos autóbuszokon.

Kemma.hu

A napokban a kemma.hu is beszámolt a jegyáremelésről a tatabányai közösségi közlekedésben. A T-Busz Kft. iskolakezdésre emeli meg a jegyek és bérletek árait. Van olyan bérlet típus, ami 1000 forinttal kerül majd többe. A tatabányaiaknál heves indulatokat váltott ki az újabb jegyáremelés.

t-busz, busz, tatabánya
Heves indulatok a T-Busz újabb jegy és bérlet ár emelésekről
Forrás: tbusz.hu

Heves indulatok a T-Busz újabb jegy és bérlet ár emeléséről

Nyár elején a kemma.hu is megírta a lakosok felháborodását a járatcsökkentés miatt, most a jegyárak emelkednek. Olvasóink ismét véleményt formáltak a jegyáremelésről, ami a közösségi közlekedést érinti Tatabányán. 

Volt olyan, aki a rövid időn belüli drágulás mértékével nem ért egyet:

Tavaly is drágult ezer forintal most megint??? Miért kell minden évben felemelni??Ez már minden határon túl megy

Akadt olyan olvasónk, aki a hétvégi menetrenddel nem ért egyet:

Hétvégén pedig csak délelőtt közlekedj, különben egy órát várhatsz, ha lekésed a buszt

Valaki szerint ez nem a közösségi közlekedőknek kedvez:

Ez a mostani intèzkedès nem a busszal közlekedökről szól!

 

