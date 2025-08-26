Újabb szúnyogtámadás: ezeken a településeken permeteznek a napokban

Az idei nyár elején még alig kellett szúnyogokkal számolni, de mostanra megváltozott a helyzet: újra napirenden van a szúnyogirtás. A július végén levonult dunai árhullám és a több napos esőzések miatt a folyó mentén és más területeken is jelentős tenyészőhelyek alakultak ki. A szakemberek szerint emiatt sok településen kellemetlen rovarinvázióval kell számolni, ami akár szeptember elejéig is eltarthat.

Folyamatos szúnyogirtás zajlik a Duna mentén és Komárom környékén

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A szakemberek szerint egy kifejlett szúnyog élettartama akár hat hét is lehet, és az áradások után 10–15 nappal indul be a tömeges rajzás. Ez azt jelenti, hogy a most megjelent példányok még szeptember elején is zavarhatják a kertben pihenőket vagy a szabadtéri programokra indulókat.