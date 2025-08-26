augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Újabb szúnyogtámadás: ezeken a településeken permeteznek a napokban

Címkék#munkálatok#térség#biológiai

Bár a nyár eleje szokatlanul nyugodtan telt, mostanra egyre több településen keserítik meg a vérszívók a mindennapokat. A szakemberek ezért országos szúnyogirtásba kezdtek, hogy csökkentsék a kellemetlen rovarok számát.

Kemma.hu

Az idei nyár elején még alig kellett szúnyogokkal számolni, de mostanra megváltozott a helyzet: újra napirenden van a szúnyogirtás. A július végén levonult dunai árhullám és a több napos esőzések miatt a folyó mentén és más területeken is jelentős tenyészőhelyek alakultak ki. A szakemberek szerint emiatt sok településen kellemetlen rovarinvázióval kell számolni, ami akár szeptember elejéig is eltarthat.

Szúnyogirtás a vármegyében
Folyamatos szúnyogirtás zajlik a Duna mentén és Komárom környékén
Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

A szakemberek szerint egy kifejlett szúnyog élettartama akár hat hét is lehet, és az áradások után 10–15 nappal indul be a tömeges rajzás. Ez azt jelenti, hogy a most megjelent példányok még szeptember elején is zavarhatják a kertben pihenőket vagy a szabadtéri programokra indulókat.

Szúnyogirtásra még szeptember elején is szükség lehet

A katasztrófavédelem irányításával kezdetben biológiai módszerekkel próbálták visszaszorítani a lárvákat, de a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken ez sok esetben nem volt lehetséges. Emiatt az elmúlt hetekben a kifejlett egyedek ellen kellett bevetniük a permetezést, amelyet autókról végeznek – írja a katasztrofavedelem.hu oldala.

Hol számíthatunk munkálatokra?

A következő napokban sem áll le a védekezés. Összesen 10 vármegye 245 településén, valamint öt budapesti kerületben – köztük a III., IV., XIII., XXI. és XXIII. kerületben – dolgoznak a szakemberek. Kezeléseket végeznek a Szigetközben, Komárom térségében, Dunaújváros és Szekszárd környékén, valamint a Dráva mentén és Sopron környékén is.

A múlt héten az erős szél miatt elmaradt munkálatokat pótolják Baja és Mohács térségében, valamint Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék településein.

A heti ütemtervet a katasztrófavédelem honlapján lehet követni, így bárki előre tájékozódhat, mikor számíthat permetezésre a lakóhelyén.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu