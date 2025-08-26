2 órája
Újabb szúnyogtámadás: ezeken a településeken permeteznek a napokban
Bár a nyár eleje szokatlanul nyugodtan telt, mostanra egyre több településen keserítik meg a vérszívók a mindennapokat. A szakemberek ezért országos szúnyogirtásba kezdtek, hogy csökkentsék a kellemetlen rovarok számát.
Az idei nyár elején még alig kellett szúnyogokkal számolni, de mostanra megváltozott a helyzet: újra napirenden van a szúnyogirtás. A július végén levonult dunai árhullám és a több napos esőzések miatt a folyó mentén és más területeken is jelentős tenyészőhelyek alakultak ki. A szakemberek szerint emiatt sok településen kellemetlen rovarinvázióval kell számolni, ami akár szeptember elejéig is eltarthat.
A szakemberek szerint egy kifejlett szúnyog élettartama akár hat hét is lehet, és az áradások után 10–15 nappal indul be a tömeges rajzás. Ez azt jelenti, hogy a most megjelent példányok még szeptember elején is zavarhatják a kertben pihenőket vagy a szabadtéri programokra indulókat.
Kisebb szúnyoginvázió a Duna mentén – indul a szúnyogirtás
Szúnyogirtásra még szeptember elején is szükség lehet
A katasztrófavédelem irányításával kezdetben biológiai módszerekkel próbálták visszaszorítani a lárvákat, de a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken ez sok esetben nem volt lehetséges. Emiatt az elmúlt hetekben a kifejlett egyedek ellen kellett bevetniük a permetezést, amelyet autókról végeznek – írja a katasztrofavedelem.hu oldala.
Hol számíthatunk munkálatokra?
A következő napokban sem áll le a védekezés. Összesen 10 vármegye 245 településén, valamint öt budapesti kerületben – köztük a III., IV., XIII., XXI. és XXIII. kerületben – dolgoznak a szakemberek. Kezeléseket végeznek a Szigetközben, Komárom térségében, Dunaújváros és Szekszárd környékén, valamint a Dráva mentén és Sopron környékén is.
A múlt héten az erős szél miatt elmaradt munkálatokat pótolják Baja és Mohács térségében, valamint Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék településein.
A heti ütemtervet a katasztrófavédelem honlapján lehet követni, így bárki előre tájékozódhat, mikor számíthat permetezésre a lakóhelyén.