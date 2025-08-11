Kisebb szúnyoginvázió a Duna mentén – indul a szúnyogirtás

A Duna mentén levonult kisebb árhullám után számos új szúnyogtenyészőhely alakult ki, főként az árterületeken. A szakemberek már múlt héten megkezdték a biológiai védekezést a lárvák ellen, de a védett természeti területeken csak korlátozottan tudtak beavatkozni. Ezért több helyen érezhetően megnőtt a vérszívók száma, így most a kifejlett példányok ellen indul a szúnyogirtás. A permetezést platós járművekre szerelt berendezésekkel, az esti és éjszakai órákban végzik, a permetszer pedig kis dózisban csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja, melegvérűekre nem veszélyes.

A héten kezdődik a szúnyogirtás a megye öt településén. A permetezés egy platós autóról történik.

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Célzott szúnyogirtás a Duna menti és belvízes területeken

A hét folyamán a Szigetközben, Komárom és Budapest több kerületében, valamint Dunaújváros és Szekszárd környékén zajlik a kifejlett szúnyogok elleni kémiai védekezés. A korábbi esőzések miatt Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén is bevetik a földi permetezést. A katasztrófavédelem honlapján elérhető a szúnyogirtás heti programja térképes formában is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy otthonaik környékén szüntessék meg a kisebb állóvizeket, ezzel is csökkentve a szúnyogok szaporodási lehetőségeit. A katasztrofavelem.hu honlapján elérhető az aktuális hét szúnyoggyérítési programja és annak térképes ábrázolása.