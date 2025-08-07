augusztus 7., csütörtök

Szúnyoglárva

1 órája

Itt a lista, hol várható szúnyoginvázió - léptek a szakemberek

Címkék#szúnyog#biológiai lárvagyérítés#szúnyoggyérítés

A szúnyogok idén még nem okoztak nagy problémát. Ám a dunai árhullámmal együtt elszaporodhatnak, így a Duna mentén gyérítik a szúnyoglárvákat.

Kemma.hu

A szúnyoginvázió aktuális helyzetéről és a szúnyoggyérítésről osztott meg friss információkat a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A szúnyogok idén még nem okoztak nagy problémát. Ám a dunai árhullámmal együtt elszaporodhatnak, így a Duna mentén gyérítik a szúnyoglárvákat.
A héten kezdődik a szúnyoggyérítés a megyében
Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Szúnyoginvázió augusztusban: itt van a gyérítés időpontja

A vármegyei katasztrófavédelem közleményében kiemelte: idén az előző két évhez képest eddig mérsékelt volt a szúnyogártalom, jóval kevesebb helyen kellett védekezni a csípőszúnyogok ellen. Az aszályos időszak miatti alacsony vízállás nem kedvezett a szúnyogoknak. A folyókon nem is szaporodtak tömegesen. Ezzel szemben az állóvizekben nagy kiterjedésű lárvatenyészőhelyek alakultak ki.

A Dunán azonban a július végi kisebb árhullám miatt várható szúnyoginvázió, így szükség van irtásra, azon belül földi biológiai gyérítésre. A szakemberek az árhullám levonulása után a szakemberek megkezdik a lárvák elleni biológiai védekezést: a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. 

A héten a Duna mentén szinte a teljes szakaszon megtörténik a lárvák elleni védekezés augusztus 8-án, pénteken. A Szigetközben, Komárom térségében, a Dunakanyarban, Budapest érintett kerületeiben, a Csepel-szigeten, valamint Dunaújváros és Szekszárd környékén földi úton juttatják ki a biológiai gyérítéshez használt készítményt.

A szúnyogok ellen egyébként házilag is tudunk védekezni. Soroljuk a legjobb tippeket.

 

 

