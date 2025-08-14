1 órája
„Az egyik alattam, a másik felettem” – így panaszkodtak olvasóink a szomszédjaikra
Olvasóinkat arról kérdeztük, mi zavarja őket jobban: a hajnali fúrás, vagy az éjszakai zenebona. A válaszokból kiderült, hogy a kellemetlen szomszéd sokféle formát ölthet.
A Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük melyik szomszéd a kellemetlenebb: aki vasárnap reggel 7 órakor kezd el fúrni, vagy aki éjszaka hangosan hallgatja a zenét. A téma rengeteg hozzászólást váltott ki, amelyekből kiderült: sokan nemcsak hallottak már hasonló esetről, hanem saját tapasztalatból ismerik a problémát.
Szomszédok, akik próbára teszik a türelmet
Sokan az éjszakai zenebonát tartják a zavaróbbnak, mondván, a hétvégi pihenés ritka kincs.
Az éjszakai zaj ellen nincs füldugó, ami segítene
– írta egyik olvasónk.
Mások viszont a hajnali barkácsolást emelték ki, főleg, ha az éppen a vasárnapi pihenőnapon kezdődik. Egy hozzászóló így fogalmazott:
Hétvégén a 7 óra még éjszakának számít.
Humorral és iróniával fűszerezett történetek
Többen nem tudtak választani, mert náluk mindkét típus megtalálható.
Egyik felettem, a másik alattam lakik
– írta valaki.
Akadt, aki szerint a legrosszabb, amikor a kettő keveredik:
Hajnalban fúr, este meg karaoke. Ez már extrém sport.
Más hozzászólásokban felbukkant a damilos fűnyírás, a mulatószene és az egész napos ajtócsapkodás is.
A figyelmesség lehet a megoldás
Bár sokan humorral közelítették meg a kérdést, többen hangsúlyozták: a kölcsönös tisztelet a kulcs.
Nem nagy áldozat csendben lenni, amikor más pihenni szeretne
– fogalmazott egy kommentelő.