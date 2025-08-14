„Az egyik alattam, a másik felettem” – így panaszkodtak olvasóink a szomszédjaikra

A Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük melyik szomszéd a kellemetlenebb: aki vasárnap reggel 7 órakor kezd el fúrni, vagy aki éjszaka hangosan hallgatja a zenét. A téma rengeteg hozzászólást váltott ki, amelyekből kiderült: sokan nemcsak hallottak már hasonló esetről, hanem saját tapasztalatból ismerik a problémát.

Olvasóink megosztották, melyik szomszéd szokása zavarja őket leginkább

Fotó: MAYA LAB / Forrás: Shutterstock

Szomszédok, akik próbára teszik a türelmet

Sokan az éjszakai zenebonát tartják a zavaróbbnak, mondván, a hétvégi pihenés ritka kincs.

Az éjszakai zaj ellen nincs füldugó, ami segítene

– írta egyik olvasónk.

Mások viszont a hajnali barkácsolást emelték ki, főleg, ha az éppen a vasárnapi pihenőnapon kezdődik. Egy hozzászóló így fogalmazott:

Hétvégén a 7 óra még éjszakának számít.

Humorral és iróniával fűszerezett történetek

Többen nem tudtak választani, mert náluk mindkét típus megtalálható.

Egyik felettem, a másik alattam lakik

– írta valaki.

Akadt, aki szerint a legrosszabb, amikor a kettő keveredik:

Hajnalban fúr, este meg karaoke. Ez már extrém sport.

Más hozzászólásokban felbukkant a damilos fűnyírás, a mulatószene és az egész napos ajtócsapkodás is.

A figyelmesség lehet a megoldás

Bár sokan humorral közelítették meg a kérdést, többen hangsúlyozták: a kölcsönös tisztelet a kulcs.

Nem nagy áldozat csendben lenni, amikor más pihenni szeretne

– fogalmazott egy kommentelő.