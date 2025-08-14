augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

28°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vélemény

2 órája

„Az egyik alattam, a másik felettem” – így panaszkodtak olvasóink a szomszédjaikra

Címkék#tapasztalat#probléma#zenebona#tisztelet

Olvasóinkat arról kérdeztük, mi zavarja őket jobban: a hajnali fúrás, vagy az éjszakai zenebona. A válaszokból kiderült, hogy a kellemetlen szomszéd sokféle formát ölthet.

Kemma.hu

A Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük melyik szomszéd a kellemetlenebb: aki vasárnap reggel 7 órakor kezd el fúrni, vagy aki éjszaka hangosan hallgatja a zenét. A téma rengeteg hozzászólást váltott ki, amelyekből kiderült: sokan nemcsak hallottak már hasonló esetről, hanem saját tapasztalatból ismerik a problémát.

Caucasian,Woman,Eavesdrops,On,Conversation,Through,Wall,Using,Glass,Listen szomszéd, zavar, alvás
Olvasóink megosztották, melyik szomszéd szokása zavarja őket leginkább
Fotó: MAYA LAB / Forrás: Shutterstock

Szomszédok, akik próbára teszik a türelmet

Sokan az éjszakai zenebonát tartják a zavaróbbnak, mondván, a hétvégi pihenés ritka kincs. 

Az éjszakai zaj ellen nincs füldugó, ami segítene

 – írta egyik olvasónk. 

Mások viszont a hajnali barkácsolást emelték ki, főleg, ha az éppen a vasárnapi pihenőnapon kezdődik. Egy hozzászóló így fogalmazott:

Hétvégén a 7 óra még éjszakának számít.

Humorral és iróniával fűszerezett történetek

Többen nem tudtak választani, mert náluk mindkét típus megtalálható. 

Egyik felettem, a másik alattam lakik

 – írta valaki. 

Akadt, aki szerint a legrosszabb, amikor a kettő keveredik: 

Hajnalban fúr, este meg karaoke. Ez már extrém sport.

 Más hozzászólásokban felbukkant a damilos fűnyírás, a mulatószene és az egész napos ajtócsapkodás is.

A figyelmesség lehet a megoldás

Bár sokan humorral közelítették meg a kérdést, többen hangsúlyozták: a kölcsönös tisztelet a kulcs. 

Nem nagy áldozat csendben lenni, amikor más pihenni szeretne

 – fogalmazott egy kommentelő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu