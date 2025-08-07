1 órája
Édes fotón Szoboszlai Dominik kisbabája - a kertből posztolt Buzsik Borka
Buzsik Borka Instagram-sztoriban mutatta meg kislányuk első napjait. Szoboszlai Dominik babáját már a kertbe is kivitték.
Mint nemrég megírtuk: néhány napja megszületett Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya.
A kertből posztolt Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka
Ám a szülők kevés információt osztanak meg a babáról, például a nevét sem árulták el. Fotókat is csak úgy osztanak meg róla, hogy csak a kis keze látszik.
Szoboszlai Dominik 2025-ös éve igazán sikeres volt, mind a pályán mind a magánéletében: bajnok lett a Liverpoollal az angol Premier League-ben, megnősült és édesapa lett. Kislánya születéséről ennyit írt a közösségi oldalán:
Semmihez sem fogható érzés
Az első titokzatos fotó után újabb képet posztolt az édesanya a közösségi oldalára. Buzsik Borka a kertben sétálgatott a picivel, amelyről most fotót is posztolt. Azonban csak a letakart babakocsit mutatta meg, a babát nem – megóvva a média kíváncsi szemei elől.
Mindig ezekről a sétákról álmodtam
– írta a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe Buzsik Borka, amit IDE KATTINTVA tekinthetnek meg.