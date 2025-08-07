augusztus 7., csütörtök

Szeretetteljes pillanat

1 órája

Édes fotón Szoboszlai Dominik kisbabája - a kertből posztolt Buzsik Borka

Buzsik Borka Instagram-sztoriban mutatta meg kislányuk első napjait. Szoboszlai Dominik babáját már a kertbe is kivitték.

Kemma.hu

Mint nemrég megírtuk: néhány napja megszületett  Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya.

Szoboszlai Dominik babáját már a kertbe is kivitték.
Szoboszlai Dominik nagyon boldog, hisz sikeres év áll eddig a háta mögött
Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

A kertből posztolt Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka

Ám a szülők kevés információt osztanak meg a babáról, például a nevét sem árulták el. Fotókat is csak úgy osztanak meg róla, hogy csak a kis keze látszik.

Szoboszlai Dominik 2025-ös éve igazán sikeres volt, mind a pályán mind a magánéletében: bajnok lett a Liverpoollal az angol Premier League-ben, megnősült és édesapa lett. Kislánya születéséről ennyit írt a közösségi oldalán:

Semmihez sem fogható érzés

 Az első titokzatos fotó után újabb képet posztolt az édesanya a közösségi oldalára. Buzsik Borka a kertben sétálgatott a picivel, amelyről most fotót is posztolt. Azonban csak a letakart babakocsit mutatta meg, a babát nem – megóvva a média kíváncsi szemei elől. 

Mindig ezekről a sétákról álmodtam

– írta a 24 órán át elérhető Instagram-történetébe Buzsik Borka, amit IDE KATTINTVA tekinthetnek meg.

 

