1 órája

Szlenges kvíz – Te vágod a mai fiatalok beszédét?

Te tudod, mit jelent a „sus”, a „vibe” vagy a „ghostol”? Teszteld le magad ebben a 10 kérdéses szlenges kvízben, és derítsd ki, mennyire 'vágod' a mai fiatalok nyelvét!

Kemma.hu

Na, vágod a mai fiatalok szlengjét, vagy teljesen elveszel, ha meghallasz egy „cringe”-et vagy egy „sus”-t? Most kiderül! Ez a 10 kérdéses kvíz leteszteli, hogy mennyire vagy képben az új generációs kifejezésekkel.
Töltsd ki, és nézd meg, te melyik szinten állsz: boomer mód, félig trendi, vagy fullban nyomod a szlenget? 

Szleng
A KRESZ szerint kerékpározás közben tilos kézben tartott mobiltelefont használni – a szabály megszegése több tízezer forintba is kerülhet
Fotó: Tim Robberts / Forrás:  Getty Images

 

1.
Mit jelent az, hogy cringe?
2.
Ha valaki azt írja: „ez full jó”, akkor mire gondol?
3.
Mit jelent az, hogy sus?
4.
Ha egy fiatal azt mondja: „ez flexelős”, mire gondol?
5.
Mit takar a lowkey kifejezés?
6.
Ha valaki azt mondja: „respect”, akkor…
7.
Mit jelent az, hogy valaki ghostol valakit?
8.
Ha egy beszélgetés végén azt írják: „gg”, mit jelent?
9.
Mit ért a fiatal az alatt, hogy „ez vibe”?
10.
Ha valaki azt mondja: „hard”, mire gondol?

Pontozás: Mennyire vagy jártas a Szlengben?

0–3 pont:  Boomer szint – Hát, neked ez a nyelv olyan, mintha kínai lenne. Semmi gáz, de lehet érdemes többet lógni a fiatalok között.

4–7 pont:  Félig képben vagy – Néhány szót vágsz, de azért nem ártana frissíteni a szótáradat. Fél lábbal még a régi világban vagy, de már érzed az új hullámot.

8–10 pont:  Full trendi – Te tényleg érted, miről dumálnak a fiatalok. Nyomod a vibe-ot, nem vagy sus, és simán flexelsz a tudásoddal!

 

 

