Szlenges kvíz – Te vágod a mai fiatalok beszédét?

Pontozás: Mennyire vagy jártas a Szlengben?

0–3 pont: Boomer szint – Hát, neked ez a nyelv olyan, mintha kínai lenne. Semmi gáz, de lehet érdemes többet lógni a fiatalok között.

4–7 pont: Félig képben vagy – Néhány szót vágsz, de azért nem ártana frissíteni a szótáradat. Fél lábbal még a régi világban vagy, de már érzed az új hullámot.

8–10 pont: Full trendi – Te tényleg érted, miről dumálnak a fiatalok. Nyomod a vibe-ot, nem vagy sus, és simán flexelsz a tudásoddal!