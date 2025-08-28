1 órája
Szlenges kvíz – Te vágod a mai fiatalok beszédét?
Te tudod, mit jelent a „sus”, a „vibe” vagy a „ghostol”? Teszteld le magad ebben a 10 kérdéses szlenges kvízben, és derítsd ki, mennyire 'vágod' a mai fiatalok nyelvét!
Na, vágod a mai fiatalok szlengjét, vagy teljesen elveszel, ha meghallasz egy „cringe”-et vagy egy „sus”-t? Most kiderül! Ez a 10 kérdéses kvíz leteszteli, hogy mennyire vagy képben az új generációs kifejezésekkel.
Töltsd ki, és nézd meg, te melyik szinten állsz: boomer mód, félig trendi, vagy fullban nyomod a szlenget?
Pontozás: Mennyire vagy jártas a Szlengben?
0–3 pont: Boomer szint – Hát, neked ez a nyelv olyan, mintha kínai lenne. Semmi gáz, de lehet érdemes többet lógni a fiatalok között.
4–7 pont: Félig képben vagy – Néhány szót vágsz, de azért nem ártana frissíteni a szótáradat. Fél lábbal még a régi világban vagy, de már érzed az új hullámot.
8–10 pont: Full trendi – Te tényleg érted, miről dumálnak a fiatalok. Nyomod a vibe-ot, nem vagy sus, és simán flexelsz a tudásoddal!