Kisfiuk halála után új reményt kaptak, de az apának életmentő műtétre van szüksége

Ahogy azt hírportálunk megírta, négy hónappal kisfiuk elvesztése után a tatabányai család élete ismét jelentős fordulat elé néz. A tragikus veszteség után, amikor hat hónapos Zsombor tüdőgyulladás miatt hunyt el, az apa, Bagoly Bence egészsége is drasztikusan leromlott, jelenleg szívátültetésre vár. Az orvosok szerint az egyetlen esély az életben maradásra egy szívműtét, egy új szív beültetése, amelyhez azonban előzetesen immungyengítő oltásokra van szükség – ezek költsége mintegy 200 ezer forint.

Bagoly Bence vár a szívműtétre, felesége várandós

Forrás: TV2 Tények

Szívműtétre várva új esélyt kaptak az életre

Ebben a nehéz helyzetben érkezett a családhoz a jó hír: a feleség ismét várandós. Ez az új élet reménysugárként ragyog a gyászoló család életében, miközben az apa szívátültetésre készül, hogy a család hamarosan fellélegezhessen az új kezdet reményében.

Zsombit nem tudjuk elengedni, én mindenáron vissza szeretném őt kapni. Ugyanakkor talán az lenne a legjobb, ha kislány születne és ő lenne Zsombor testvére, akit onnan fentről küldött nekünk

– mondta az apa. A család mindent megtesz, hogy véget vessen a tragédiák sorozatának, és erőt találjon a fájdalom feldolgozásához.

A Bors napilap is beszámolt a tragikus történetről. A család most minden segítséget szívesen fogad, hogy fedezni tudják az oltások költségét és a szükséges orvosi ellátást. Minden támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy az apa megkaphassa az életmentő beavatkozást, és a várandós anya nyugodtabban várhassa gyermekük születését.

Ezen a számlaszámon várják a segítséget: 12042847-02029211-00100002 (Bagolyné Dorka)

Ebben a nehéz helyzetben a tatabányaiak támogatása mellett a remény és a család iránti szeretet adja meg a szükséges erőt a családnak a kitartáshoz és a továbblépéshez.