Riasztó adatokat közölt a kardiológus – fiatalok is veszélyben a szívinfarktus miatt

A szívbetegségek már nem csak az időseket fenyegetik. A szívinfarktus egyre több harmincas éveiben járó embert ér utol, és a kardiológusok szerint ennek fő oka a mai rohanó életmód, a stressz és a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása.

Bajcsy Tünde

Egyre több harmincas éveiben járó páciens kerül kórházba szívinfarktus miatt – figyelmeztetnek a kardiológusok. A szív- és érrendszeri betegségeket sokáig az időskor velejáróinak tartottuk, de mára az ülő életmód, a krónikus stressz, a rossz minőségű alvás és a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása miatt a betegség egyre fiatalabbakat érint.

A szívinfarktus már a fiatalokat sem kíméli
A szívinfarktus már a fiatalokat sem kíméli
Forrás: pexels.com

A szívinfarktus kezdete

„Már 30–35 éves korban is találkozunk akut infarktusokkal” – mondja Jan Alexander Mohr kardiológus. Hozzáteszi: a fiataloknál jelentkező infarktus okai hasonlóak az idősebb betegekéhez, ám a mai életmód miatt az érrendszer károsodása sokkal hamarabb bekövetkezhet. Az érelmeszesedés – vagyis az erek szűkülése és keményedése – egy lassan, „csendben” zajló folyamat, amelynek korai jeleit sokan nem veszik komolyan.

A probléma egyik forrása, hogy ebben a korosztályban a megelőző orvosi vizsgálatok gyakran elmaradnak. A háziorvosnál ritkán jelentkező fiataloknál a magas vérnyomást vagy a magas koleszterinszintet sokszor bagatellizálják – „fiatal vagy, majd rendbe jön” –, pedig ez súlyos következményekhez vezethet.

Hogyan csökkenthetjük a kockázatot?

A szakember szerint a megelőzés kulcsa az egészséges életmód:

  • Hetente legalább 150 perc közepes intenzitású, aerob mozgás (például gyaloglás, futás, kerékpározás).
  • Feldolgozott élelmiszerek kerülése – a friss alapanyagok előnyben részesítése. „Ha egy termék összetevőlistája hosszabb, mint egy könyvfejezet, inkább ne vegyük meg” – tanácsolja Mohr.
  • Stresszkezelés és elegendő pihenés, a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok ápolása.
  • Rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen a vérnyomás és a koleszterinszint monitorozása.

Ügyeljünk a figyelmeztető jelekre!

A szívinfarktus legjellemzőbb tünete a mellkasi, nyomó vagy égető fájdalom, amely leggyakrabban a szegycsont mögött jelentkezik, és kisugározhat a bal karba vagy az állkapocsba. Mohr kiemeli: ha ez a fájdalom megjelenik, az infarktus már zajlik, ilyenkor azonnal mentőt kell hívni – a gyors beavatkozás életeket menthet.

A kardiológus szerint a mai rohanó világban sokan a munkát és a kötelezettségeket a saját egészségük elé helyezik, de ez hosszú távon fenntarthatatlan. A szívünk védelme nem csak arról szól, hogy tovább éljünk – arról is, hogy jobb életminőséget biztosítsunk magunknak.

 

