Színházbarátok figyelem! A Malom és Kacsa őszi előadásai izgalmas estéket ígérnek

Az előadások változatos témái és a meghívott művészek sokszínűsége biztosítja, hogy minden színházrajongó megtalálja a számára legérdekesebb produkciót. A Malom és Kacsa rendezvényház programjai folyamatosan frissülnek, a részletes menetrend és a jegyvásárlási lehetőség a hivatalos Facebook-oldalon érhető el. A rendezvényház a kultúra mellett a helyi közösségi életnek is teret ad, így az események a város kulturális életének fontos részei.

A tatai Malom és Kacsa 2025 őszi színházi kínálata így a látogatóknak nemcsak művészi élményt, hanem közösségi élményt is nyújt, tovább erősíti Tatán a kulturális életet, miközben különleges estéknek ad teret a látogatók számára.