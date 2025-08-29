augusztus 29., péntek

Színház

1 órája

Színházbarátok figyelem! A Malom és Kacsa őszi előadásai izgalmas estéket ígérnek

A tatai Malom és Kacsa rendezvényház idén ősszel is programmal készül a kultúra iránt érdeklődőknek. A három esemény a színházkedvelőknek kínál különleges élményt, Koltai Róbert fellépésével kiegészítve.

Balogh Rebeka

A tatai Malom és Kacsa rendezvényház 2025 őszén három színházi előadással várja a kultúra iránt érdeklődőket – tette közzé a Malom és Kacsa Facebook-oldala

Színház a tatai Malom és Kacsa rendezvényházban

  • Szeptember 17-én Márfi Márk „Telik - egy óra az életemből” című darabja kerül bemutatásra 19:00 órakor, 
  • Október 15-én a „Boldogan éltek” című előadás várja a közönséget szintén 19:00 órától, 
  • November 19-én Koltai Róbert „Sose halok meg?” című előadása teszi teljessé az őszi műsorpalettát.

Az előadások változatos témái és a meghívott művészek sokszínűsége biztosítja, hogy minden színházrajongó megtalálja a számára legérdekesebb produkciót. A Malom és Kacsa rendezvényház programjai folyamatosan frissülnek, a részletes menetrend és a jegyvásárlási lehetőség a hivatalos Facebook-oldalon érhető el. A rendezvényház a kultúra mellett a helyi közösségi életnek is teret ad, így az események a város kulturális életének fontos részei.

A tatai Malom és Kacsa 2025 őszi színházi kínálata így a látogatóknak nemcsak művészi élményt, hanem közösségi élményt is nyújt, tovább erősíti Tatán a kulturális életet, miközben különleges estéknek ad teret a látogatók számára.

 

