Színházbarátok figyelem! A Malom és Kacsa őszi előadásai izgalmas estéket ígérnek
A tatai Malom és Kacsa rendezvényház idén ősszel is programmal készül a kultúra iránt érdeklődőknek. A három esemény a színházkedvelőknek kínál különleges élményt, Koltai Róbert fellépésével kiegészítve.
A tatai Malom és Kacsa rendezvényház 2025 őszén három színházi előadással várja a kultúra iránt érdeklődőket – tette közzé a Malom és Kacsa Facebook-oldala
Színház a tatai Malom és Kacsa rendezvényházban
- Szeptember 17-én Márfi Márk „Telik - egy óra az életemből” című darabja kerül bemutatásra 19:00 órakor,
- Október 15-én a „Boldogan éltek” című előadás várja a közönséget szintén 19:00 órától,
- November 19-én Koltai Róbert „Sose halok meg?” című előadása teszi teljessé az őszi műsorpalettát.
Az előadások változatos témái és a meghívott művészek sokszínűsége biztosítja, hogy minden színházrajongó megtalálja a számára legérdekesebb produkciót. A Malom és Kacsa rendezvényház programjai folyamatosan frissülnek, a részletes menetrend és a jegyvásárlási lehetőség a hivatalos Facebook-oldalon érhető el. A rendezvényház a kultúra mellett a helyi közösségi életnek is teret ad, így az események a város kulturális életének fontos részei.
A tatai Malom és Kacsa 2025 őszi színházi kínálata így a látogatóknak nemcsak művészi élményt, hanem közösségi élményt is nyújt, tovább erősíti Tatán a kulturális életet, miközben különleges estéknek ad teret a látogatók számára.
