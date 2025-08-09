13 perce
Mint egy jó bor: 5 magyar férfi színész, akinek kifejezetten jól áll az idő múlása
Vannak férfiak, akiknek kifejezetten jól áll az idő múlása. Most mutatunk 5 olyan magyar színészt, akik érettebb korukra lettek igazán sármosak.
Vannak, akiknek kifejezetten jól áll az idő múlása. A férfiaknál ez különösen igaz lehet. Az igazi sárm ugyanis nem a sima arcbőrről vagy a hibátlan frizuráról szól, hanem a kisugárzásról, az élettapasztalatról és az eleganciáról. Öt magyar színészt mutatunk, akiknek az évek múlása nemhogy megtört volna, hanem még inkább kiemelte azt, amitől mindig is különlegesek voltak.
Férfi színészek, akik idősebb korukra lettek igazán sármosak
A karizmatikus művész
Trokán Péter a magyar színházi élet egyik emblematikus alakja, akinek hangja, tekintete és jelenléte már évtizedek óta lenyűgözi a közönséget. A kor csak még mélyebbé és karakteresebbé tette vonásait – eleganciája, tartása és kisugárzása most talán még erősebb, mint pályája elején.
A sárm intellektussal párosítva
Az Örkény Színház igazgatója nemcsak kiváló színész és rendező, hanem igazi gondolkodó is. Mácsai Pál elegáns, halk szavú jelenléte mögött komoly művészi és emberi mélység rejlik. Ő az a típus, akinek bölcsessége és visszafogott stílusa idővel egyre vonzóbbá válik.
A színpad elegáns legendája
Lukács Sándor azon kevesek egyike, akik mindig tudták viselni az idő múlását. Színpadi jelenléte, hanghordozása és stílusa mára legendává nemesedett. Elegáns, mindig kifinomult megjelenése generációk példaképe – méltóságteljes, férfias és megnyugtató.
A hang, amit mindenki ismer
Kautzky Armand orgánumát szinte mindenki felismeri – és ez csak az egyik vonzereje. Ő az a férfi, akinek stílusa mindig kifogástalan, akiben a sárm nem harsány, hanem elegáns és szelíd. Az idő múlása nála is csak erősítette ezt a különleges eleganciát.
A vadóc férfiből komoly karakter
Stohl András pályája sokszor fordulatos volt, de egy biztos: sármját és tehetségét senki sem vitatja. Az elmúlt években egyre kiforrottabbá, visszafogottabbá és hitelesebbé vált – ez pedig a megjelenésén is érződik. Már nem a fiatal szívtipró, hanem az érett férfi, aki tudja, ki ő.