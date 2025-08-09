Mint egy jó bor: 5 magyar férfi színész, akinek kifejezetten jól áll az idő múlása

augusztus 9., szombat

Vannak férfiak, akiknek kifejezetten jól áll az idő múlása. Most mutatunk 5 olyan magyar színészt, akik érettebb korukra lettek igazán sármosak.

Kemma.hu

Vannak, akiknek kifejezetten jól áll az idő múlása. A férfiaknál ez különösen igaz lehet. Az igazi sárm ugyanis nem a sima arcbőrről vagy a hibátlan frizuráról szól, hanem a kisugárzásról, az élettapasztalatról és az eleganciáról. Öt magyar színészt mutatunk, akiknek az évek múlása nemhogy megtört volna, hanem még inkább kiemelte azt, amitől mindig is különlegesek voltak.

Lukács Sándor, színész
A magyar színészek közül többen is bizonyítják, hogy a sárm nem kor kérdése
Forrás: Borsonline.hu

Férfi színészek, akik idősebb korukra lettek igazán sármosak

A karizmatikus művész

Trokán Péter a magyar színházi élet egyik emblematikus alakja, akinek hangja, tekintete és jelenléte már évtizedek óta lenyűgözi a közönséget. A kor csak még mélyebbé és karakteresebbé tette vonásait – eleganciája, tartása és kisugárzása most talán még erősebb, mint pályája elején.

Trokán Péter, színész
Trokán Péter klasszikus úriemberi stílusa évtizedek óta változatlan
Forrás: Borsonline.hu

A sárm intellektussal párosítva

Az Örkény Színház igazgatója nemcsak kiváló színész és rendező, hanem igazi gondolkodó is. Mácsai Pál elegáns, halk szavú jelenléte mögött komoly művészi és emberi mélység rejlik. Ő az a típus, akinek bölcsessége és visszafogott stílusa idővel egyre vonzóbbá válik.

Mácsai Pál, színész
Mácsai Pál megjelenése, kisugárzása és intellektusa együtt teremt igazi, karakteres sármot
Forrás: Erdélyi TV

A színpad elegáns legendája

Lukács Sándor azon kevesek egyike, akik mindig tudták viselni az idő múlását. Színpadi jelenléte, hanghordozása és stílusa mára legendává nemesedett. Elegáns, mindig kifinomult megjelenése generációk példaképe – méltóságteljes, férfias és megnyugtató.

Lukács Sándor sármja a klasszikus férfiideált idézi
Forrás: Borsonline.hu

A hang, amit mindenki ismer

Kautzky Armand orgánumát szinte mindenki felismeri – és ez csak az egyik vonzereje. Ő az a férfi, akinek stílusa mindig kifogástalan, akiben a sárm nem harsány, hanem elegáns és szelíd. Az idő múlása nála is csak erősítette ezt a különleges eleganciát.

Kautzky Armand, színész
Kautzky Armand hangja és megjelenése együtt teremtenek megismételhetetlen karaktert
Forrás: MTVA

A vadóc férfiből komoly karakter

Stohl András pályája sokszor fordulatos volt, de egy biztos: sármját és tehetségét senki sem vitatja. Az elmúlt években egyre kiforrottabbá, visszafogottabbá és hitelesebbé vált – ez pedig a megjelenésén is érződik. Már nem a fiatal szívtipró, hanem az érett férfi, aki tudja, ki ő.

Stohl András mára nemcsak érett, hanem önazonos és sármos férfivá vált
Forrás: borsonline.hu

 

 

