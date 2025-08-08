37 perce
A nyár kedvencei: szilva, kukorica, dinnye: mutatjuk a piaci árakat
Nagy a nyüzsgés a tatabányai öregpiacon, a vásárlók csak úgy jönnek-mennek. A szilva a legnépszerűbb gyümölcs most a háziasszonyok körében. Mutatjuk, az árakat!
A tatabányai öregpiacon jártunk ma reggel, ahol a szilva, a dinnye és a kukorica is igen népszerű finomságok. Megnéztük, milyen áron kaphatóak és milyen a választék jelenleg.
A tatabányai öregpiacon Széles Gábor standja előtt állva szemet gyönyörködtető a választék. Bár ők maguk a szilvával kapcsolatban igen kritikusan fogalmaztak, átlagosnak titulálták az idei szilvát, a termés egy része ugyanis elfagyott.
- A szilva ára 1.250 Ft/kg.
- A vásárcsarnok egy másik árusánál pedig 780 forint ugyanez a gyümölcs.
Lehet itt kapni továbbá dinnyét, ami 890 forintba, és kukoricát is, amely 350 forintba kerül kilónként. Az ősz közeledtével azonban elkezdtek csökkenni az árak is.
A szilvából főként lekvárt szoktak készíteni a háziasszonyok
A hagyományos recept szerint 4 kg megmosott, kimagozott szilvát egy lábasba öntünk, majd a tetejére 80 dkg kristálycukrot szórunk. 0,5 dl 20%-os ecettel meglocsoljuk az egészet. Fedővel letakarjuk és 24 órát állni hagyjuk. Másnap a tűzhelyre tesszük, alágyújtunk és óvatosan felforraljuk. A forrástól számítva 3 órán át takaréklángon rotyogtatjuk. Amikor letelt a 3 óra, óvatosan megkeverjük és további 30 percig főzzük.
Előveszünk egy tepsit, beleöntünk kétujjnyi forró vizet és beleállítjuk a befőttes üvegeinket. Mielőtt beletöltenénk a lekvárt az üvegekbe, szükséges ellenőrizni a kupakok záródását: az üvegbe egy pici vizet öntünk, rátesszük a kupakot, és az üveget a fejére fordítjuk, mondjuk a csupasz csuklónk felett. Ha a víz kicsöpög a bőrünkre, akkor csere van, a kupakot ki kell dobni és egy jól záródót keresni. Az üvegpróba után alaposan kicsepegtetjük az üvegekből a vizet, és megtöltjük mindet lekvárral.
Minden lekvárral megtöltött üveg tetejére egy köménymag nagyságú szalicilt szórunk, majd lezárjuk az üvegeket. Száraz dunsztba tesszük: mi egy dobozt ki szoktunk pokrócokkal bélelni, és a lehető legkevesebb mozgatás és döntögetés mellett beletesszük a lekvárokat. Gondosan bebugyoláljuk őket és csak akkor vesszük elő az üvegeket, ha már teljesen kihűltek. Télire is remek édesség, de óvatosan, mert ha egy üveget megnyitunk, aztán már hamarabb el is fogy. - írja a mindemegette.hu