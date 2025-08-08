A nyár kedvencei: szilva, kukorica, dinnye: mutatjuk a piaci árakat

A tatabányai öregpiacon jártunk ma reggel, ahol a szilva, a dinnye és a kukorica is igen népszerű finomságok. Megnéztük, milyen áron kaphatóak és milyen a választék jelenleg.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Szilva, kukorica, dinnye - mutatjuk az árakat

A tatabányai öregpiacon Széles Gábor standja előtt állva szemet gyönyörködtető a választék. Bár ők maguk a szilvával kapcsolatban igen kritikusan fogalmaztak, átlagosnak titulálták az idei szilvát, a termés egy része ugyanis elfagyott.

A szilva ára 1.250 Ft/kg.

A vásárcsarnok egy másik árusánál pedig 780 forint ugyanez a gyümölcs.

Lehet itt kapni továbbá dinnyét, ami 890 forintba, és kukoricát is, amely 350 forintba kerül kilónként. Az ősz közeledtével azonban elkezdtek csökkenni az árak is.