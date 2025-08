Szijjártó Péter: a magyar gazdák nem feláldozhatóak

Infrastruktúra-fejlesztés a határnál

– Visszatérve a globális színtérről szűkebb térségünkre: nemrég elhangzott, hogy a Magyarország felől Szlovákia felé, a komáromi Monostori hídon közlekedő teherforgalomhoz szükség van a délnyugat-szlovákiai közlekedés fejlesztésére is. Van esetleg ezzel kapcsolatos előrelépés?

– Amióta mi kormányzunk, azóta több tucat új átkelőhely épült Magyarország és Szlovákia határán: hidak, utak, még egy kompkapcsolat is. Elkötelezettek vagyunk, hogy ezt folytassuk, erről egy megállapodást is aláírt a két ország miniszterelnöke. A határ átjárhatósága a két ország közötti gazdaságot, gazdasági együttműködést nagymértékben fejleszti. Ugye a komáromi Monostori híd megépítése nyomán szükségessé váltak közlekedésfejlesztési beruházások a szlovák oldalon. Ezeket most úgy tűnik, hogy a szlovák fél el is végzi.

– A másik észak-déli teherkorridor leendő folyosója, a tavasszal bejelentett új esztergomi dunai teherhíd ügye hol tart?

– Fontos, hogy Budapest és Komárom között megteremtsük az észak-irányú közlekedésnek a lehetőségét, és erre Esztergom a legjobb lehetőség. A tervvázlat készítése már elkezdődött, az első lépés annak felmérése, hol lenne a legjobb az átvezetési pont Esztergom térségben. Fontosnak tartom, hogy ez a híd ne csak közúti, hanem vasúti szállítást is tegyen lehetővé a Dunán át, hiszen a Suzuki vagy akár más nagy gyárak a környéken északi irányú szállításait ez nagyban megkönnyítené. Mindemellett, megkönnyítené az ország nyugati-irányú közlekedést is. Már csak azért is, mert az M100-as út tervezése is folyamatban van, amelyhez a közbeszerzési eljárások már jövőre elkezdődhetnek.

A magyar gazdákra negatív hatással lesz a szabadkereskedelmi egyezmény

– A napokban kerül sor az EU és Ukrajna, illetve az EU és a Mercosur országok között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény aláírására. Az egyezménnyel a háború előtti kvótákhoz képest hatszorosára növekedne a méz, ötszörösére cukor és háromszorosára az ukrán tojás behozatala. Tehát ez a mezőgazdaság egészére hatással lenne. Emellett a gombaimport teljes liberalizálására is sor kerülne.