Több százezer ember, milliós hangulat – ma rajtol a Sziget 2025

Az idei Sziget Fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten. A rendezvényre várhatóan több mint félmillió látogató érkezik. A színpadokon nemzetközi sztárok is fellépnek, például Shawn Mendes, Post Malone vagy Charli XCX.

A Sziget 2025 ismét több százezres tömeget vár a fővárosba.

Forrás: sziget.hu

Sziget 2025 jegyárak: nem olcsó, de nem is lehetetlen

A Sziget hivatalos weboldalán közzétett árak szerint a napi belépők 25 900 forinttól indulnak, a teljes fesztiválbérlet ára 152 900 forint, míg a 21 év alattiak számára elérhető 21&u bérlet 126 900 forint. Háromnapos bérlet 100 900 forintért váltható, az éjszakai belépő pedig 25 900 forintba kerül, amely kizárólag a Barba Negra programjaira érvényes. A VIP jegyek ára 36 000 forinttól indul, míg a SkyVIP kiegészítő jegyek 163 000 forintba kerülnek.

Fontos: A fenti árakhoz minden esetben hozzáadódik a kezelési költség, amelynek pontos összege a Sziget hivatalos weboldalán található.

VIP transzfer 43 000 forintért, kempingszettek 20 000 forintért érhetők el. A Sziget hajójárat díja 3 000 forint, Budapest Kártya 16 990 forint, H-terminál parkolás 58 900 forint.

További programok és szolgáltatások

Az idei fesztivál teljesen cashless rendszerrel működik, vagyis csak karszalagra töltött egyenleggel lehet fizetni. A vendéglátóegységek vegán, glutén- és laktózmentes ételeket is kínálnak.

Az Empire of the Sun, Armin van Buuren és FKA Twigs mellett kabaré, cirkusz, strandprogramok és művészeti installációk is várják a látogatókat. A GoZeppelinTours szerint a kempingzóna reggel 9 órakor nyit, de augusztus 4-től előzetes belépésre is lehetőség nyílt.

A Sziget Fesztivál 2025 nemcsak zenei, hanem kulturális, gasztronómiai és turisztikai szempontból is meghatározó esemény lett Budapest nyarán.

Előző cikkünkben részletesen írtunk arról, hogyan kapcsolódik Tatabánya a Sziget fesztiválhoz, különösen a mobilhálózat fejlesztése kapcsán.