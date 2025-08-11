augusztus 11., hétfő

Retró

40 perce

BuliOFF, szunyaON – retró Sziget-fotók

Címkék#retró#sziget fesztivál#koncert#programsorozat#Tankcsapda

Tizenhat éve tartották a nyár egyik legnagyobb zenei eseményét, amely több tízezer embert vonzott Budapestre. A Sziget akkor is világsztárokkal, hazai kedvencekkel és felejthetetlen bulikkal várta a fesztiválozókat.

Kemma.hu

Tizenhat évvel ezelőtt a Hajógyári-sziget a nyár legnagyobb bulijának adott otthont. A Sziget Fesztivál 2009-ben is megtelt élettel, és napokra Budapest kulturális és zenei központjává vált – nemcsak hazai, hanem nemzetközi közönséggel.

Sziget, retro fotók
Világsztárok, hazai kedvencek és felejthetetlen pillanatok a 2009-es Sziget fesztiválon
Forrás: Beküldött

Így dübörgött a Sziget 2009-ben

Az ötnapos programsorozat világhírű előadókat és népszerű magyar zenekarokat vonultatott fel, a nyitónapon pedig tízórás gálakoncert szólt a rasszizmus ellen. A fesztivál egyik legemlékezetesebb pillanata a Tankcsapda 20 éves jubileumi koncertje volt, amely különleges színpadképpel és több tízezer rajongóval vált igazi szuperbulivá.

Most előkerültek a 2009-es fesztivál hangulatát idéző retro képek – nézd meg galériánkban, milyen volt akkor a Sziget!

GALÉRIA: így dübörgött a Sziget 2009-ben

Fotók: Beküldött

 

